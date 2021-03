Svensk kvinne dømt til tre års fengsel for å ha tatt med barn til Syria

– Vi mener at hun tok med seg sønnen til et IS-kontrollert område. Hun har sagt at hun ikke visste så mye om kalifatet og IS, men det tror ikke vi på, sa dommer Thed Adelswärd til Sveriges Radio etter at dommen var lest opp.

Han viser blant annet til at kvinnen hadde solgt gull og smykker før hun reiste. Hun hadde også sagt til venninner at hun ville til kalifatet, sier han. I retten ble det også lagt fram skjermbilder av ting kvinne hadde skrevet på Facebook.

Erstatning til far og sønn

Kvinnen var tiltalt for å ha tatt barnet med seg mot farens vilje. Både han og sønnen er tilkjent erstatning.

Faren trodde kvinnen og barnet skulle reise på ferie til Tyrkia og hjalp til slik at toåringen fikk pass. Så skulle det gå seks år får han fikk se sønnen igjen.

Kvinnen, som nå er 31 år gammel, har forklart at hun var i en livskrise da hun reiste til Syria. Hun ville søke trøst og sin gud og har sagt at hun ble tatt til fange av terrorgruppen IS. I et intervju med Sveriges Television har hun fortalt at hun trodde man kunne reise inn og ut av Syria som man ville.

– Men jeg ble tatt og brakt til et hus fullt av kvinner. Så tok de telefonen fra meg. Jeg ville aldri ha utsatt min sønn for fare. Hadde jeg visst det jeg vet nå, ville jeg ikke ha reist, sa hun.

Klarte å rømme

Hun sier hun ikke fulgte med på politikk og at hun ikke kjente til at IS blant annet drev med offentlige henrettelser. Hun klarte å rømme fra IS og havnet deretter i en kurdisk flyktningleir. Så ble hun flyttet til al-Hol-leiren, men klarte å komme seg derfra til Tyrkia. der ble hun hentet hjem til Sverige og arrestert.

Hun er altså dømt for å ha tatt med seg barnet med seg vekk fra faren og ikke for å ha tilsluttet seg en terrororganisasjon. For ett år siden fikk Sverige en ny og strengere terrorlov, men hittil er ingen blitt arrestert eller tiltalt i henhold til denne nye loven.

I dag har guttens far eneomsorgen for barnet.

Kvinnen er mistenkt for krigsforbrytelser i en separat etterforskning der det ikke er tatt ut tiltale.

Det svenske Sikkerhetspolitiet anslår at rundt 300 personer reiste fra Sverige for å slå seg sammen med IS i Syria og Irak i perioden 2015 til 2018. Trolig er rundt 160 av dem kommet hjem igjen.