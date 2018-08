Svensk kampfly styrtet etter kollisjon med fugler

Det var klokka 09.41 tirsdag formiddag at alarmen gikk om at kampflyet hadde styrtet utenfor flyplassen i Ronneby i Blekinge.

– Flygeren fløy inn i en flokk med større fugler og fikk problemer med å styre flyet. Han forsøkte å vende tilbake til flyplassen, men opplevde at han ikke fikk kontroll på flyet, sier Lars Bergström i det svenske Forsvaret.

Kollisjonen skal ha skjedd på rundt 1000 meters høyde, men selve utskytingen skal ha foregått fra lavere høyde, trolig mellom 500 og 1000 meters høyde.

Ifølge Bergström fikk flygelederne i kontrolltårnet med seg hva som skjedde, og det var Forsvarets eget helikopter som hentet opp flygeren som hadde skutt seg ut.

– Jeg har selv møtt flygeren. Han har det etter omstendighetene bra og er ved godt mot, men er nå til undersøkelse hos legen for å være sikker på at alt er under kontroll.

FARLIG RØYK: En politimann med gassmaske ved avsperringene ved Möljneryd utenfor Ronneby, der et Jas Gripen kampfly styrtet. Brannvesenet har advart om farlig røyk fra brannen som oppstod etter styrten. Foto: Jörgen Ragnarsson/TT / NTB scanpix

Vanskelig terreng å slukke brannen

– Det var et realt smell. Det hørtes nesten ute som et kanonskudd, sier et vitne i området til Expressen.

Flyet styrtet i skogen, rundt to-tre kilometer nord for flyplassen. Øyenvitner skal ha sett en svart sky av røyk fra ulykkesstedet, skriver Aftonbladet.

Under pressekonferansen tirsdag bekrefter brann- og redningstjensten at flystyrten førte til at det oppstod en brann på stedet.

– Brannen ved flyplassen har spredt seg til terrenget. Det er et veldig ulendt terreng som er vanskelig å komme seg fram i, så slukningsarebidet har ikke begynt ennå, sier Jörgen Persson ved 11.40-tida.

Brannvesenet vurderer slokking med vannbomber fra fly. De ber sivile holde seg unna åstedet, blant annet på grunn av farlig røyk.

– Det er komposittmateriale som brenner. Det er ikke bra for helsa. Vi har også bedt om hjelp fra Forsvaret for å slippe vannbomber over brannen, sier Persson.

– Uvanlig

Ifølge sikkerhetsekspert Hans Kjäll er det relativt uvanlig at fugler fører til at kampfly styrter på denne måten. Han sier utskytning er det eneste alternativet ved slike uhell.

– Det er en såkalt rakettstol. Det finnes en spak man drar i, så skytes man ut i en høy hastighet. Deretter bretter fallskjermen seg ut og man lander trygt, sier Kjäll til Expressen TV.

Kampflystyrten skal ikke ha påvirket den øvrige, sivile flytransporten ved flyplassen sørøst i Sverige.

I januar i fjor omkom en flyger etter at et Jas Gripen-fly styrtet i Thailand.