Svensk gründer brukte Greta Thunberg for å hente inn millioner

I det 120 sider lange prospektet for aksjeselskapet We Don't Have Times emisjon, løftes Greta Thunberg fram elleve ganger som selskapets store styrke.

Svenska Dagbladet avslører at selskapet hentet inn 9,9 millioner kroner på emisjonen der Thunbergs navn ble brukt.

Selskapet, som har som visjon å bygge sosiale nettverk for å redde klimaet, har fått medieomtale over hele verden, på grunn av Thunberg, står det i emisjonen.

Nå har selskapets gründer Ingmar Rentzhog offisielt bedt om unnskyldning for at han brukte den 16 år gamle klimaaktivisten.

Har brutt kontakten med selskapet

«De har innrømmet at de gjorde dette uten min eller min families kjennskap. De har beklaget dypt det som skjedde og jeg har akseptert deres beklagelse», skriver Greta Thunberg på sin facebookside.

16-åringen var rådgiver for styret i non-profit stiftelsen som eier deler av aksjene i We Don't Have Time, men hun sluttet for kort tid siden.

– Slik vi har forstått det er We Don't Have Time en ideell stiftelse med et separat selskap. Greta har ikke hatt noen ting å gjøre med dette selskapet. Det er uheldig om hun er brukt kommersielt, sier pappa Svante Thunberg til Svenska Dagbladet.

At stiftelsen henger så tett sammen med selskapet er noe gründer og entreprenør Rentzhog nå sier han kunne vært tydeligere om overfor Thunberg.

Thunberg har ikke lenger noen kontakt med selskapet. Hun avviser også at hun skal ha mottatt penger for sitt engasjement.

«Jeg er absolutt helt selvstendig og representerer bare meg selv. Og jeg gjør det jeg gjør helt uten å få betalt, jeg har ikke tatt imot penger eller løfter om framtidige utbetalinger i noen som helst form», skriver hun.

As the rumours, lies and constant leaving out of well established facts continue, please share this newly updated... Publisert av Greta Thunberg Mandag 11. februar 2019

Sa han oppdaget Greta

I emisjonen framholdt Ingmar Rentzhog at det var han som oppdaget og bidro til å spre fenomenet Greta Thunberg.

«Ledende representanter fra We Don't Have Time var først med å gi oppmerksomhet til Greta Thunbergs protest gjennom Facebook- og Twitter-innlegg, samt Youtube-filmer som gikk viralt. Selskapet spilte dermed en sentral rolle i å gi Greta Thunbergs protest stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.»

Nå snur selskapet og skriver i en pressemelding at Thunbergs suksess er helt og holdent takket være henne selv. Samtidig vil ikke gründeren være med på at han har brukt Thunberg for egen vinning.

– Det viktige for oss er å løse klimakrisen. For at vi skal lykkes må vi ha finansielle ressurser. Da kan vi ikke bare være avhengig av donasjoner. Jeg ser ingen feil i dette, sier Rentzhog til den svenske avisen.

Greta Thunberg mottar applaus etter at hun tirsdag talte til representantene i House of Commons i London. Foto: Toby Melville / Reuters

Sår tvil om Thunbergs uavhengighet

Det skrives mye kritisk om den nå verdenskjente, svenske 16-åringen, blant annet at hun skal være en marionett med en hel PR-armé politikere og opinionsledere bak seg.

I det høyrevridde, britiske magasinet Spiked beskriver redaktør Brendan O'Neill Greta Thunberg og hennes klimabevegelse som en millenniumskult ledet av en stakkars ung dame med apokalyptisk frykt i øynene.

«De snakker om den kommende store ilden som vil straffe oss for våre øko-synder», skriver O'Neill, som oppfordrer unge til ikke å følge Thunberg, fordi han mener hun kun er en marionette for forskremte og elitistiske voksne.

I et langt innlegg på sin facebookprofil tar Greta Thunberg et oppgjør med alle ryktene om at hun ikke er uavhengig i sin kamp for klimaet.

«I det ryktene, løgnene og den konstante utelatelsen av vel etablerte fakta fortsetter, vær så snill å dele denne nylig oppdaterte avklaringen om meg og min skolestreik. Vær så snill å hjelp meg å kommunisere dette til voksne som lyver om meg, slik at jeg kan fokusere på skolen i stedet.»

Videre skriver hun at alt hun sier i sine taler er forfattet av henne selv, at hun har rådspurt forskere på eget initiativ for å være sikker på at det hun sier er riktig. Hun avviser også at klimaorganisasjoner står bak henne og hennes budskap.

Også Thunbergs foreldre har gang på gang fremholdt at alt er Gretas initiativ og at hun har nærmest tvunget familien sin ut i klimakampen.

– Den eneste bak Greta er Greta. Hun har gjort hundrevis av intervjuer og pressekonferanser på egen hånd. Det er hennes initiativ og kunnskap som ligger bak. Det finnes ingen skjult agenda, sier Thunbergs far.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at aksjeselskapet We Don't Have Times brukte Thunbergs navn for å «tjene» millioner av kroner. Det riktige er at selskapet hentet inn millioner fra investorer, men det er upresist å si at selskapet eller grunderen «tjente» millioner av kroner.