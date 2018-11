Området i Birmingham der Mark Pettway vokste opp var på 1950- og 1960-tallet kjent «Dynamite Hill» – «Dynamitthøyden».

Grunnen var de mange bombeangrepene som Ku Klux Klan gjennomførte mot den svarte befolkningen i området og som ga Birmingham tilnavnet «Bombingham».

Daværende politikommissær Eugene Connor beordrer 25 svarte borgerrettighetsaktivister arrestert 10. april 1963. Foto: HC / Ap

Ledet av borgerettsaktivitsten og nobelprisvinneren Martin Luther King satte den svarte befolkningen i byen i gang en ikkevoldelig kampanje i 1962.

Med den brutale politikommissæren Eugene «Bull» Connor i spissen slo det hvite maktapparatet i byen hardt ned på demonstrantene.

Bildene av politi som angrep ikkevoldelige demonstranter med køller og politihunder gikk verden rundt og skadet USAs anseelse.

Fotografiet som Bill Hudson tok 3. mai 1963 av en politihund som angriper en ikke-voldelig 17 år gammel svart gutt i Birmingham, havnet på forsiden av New York Times. Dagen etter var bildet og situasjonen tema i Det hvite hus der John F. Kennedy tok opp saken. Foto: BILL HUDSON / Ap

Sheriff og statsadvokat

Konflikten i Birmingham løste seg opp utover sommeren og høsten 1963, men i mange tiår etterpå har byen og fylket den ligger i, Jefferson County, vært styrt av hvite politikere.

Da Mark Pettway ble valgt til sheriff ved valget 6. november, ble han den første svarte i jobben 37 hvite menn gjennom årene har vært sheriff.

Han slo den hvite republikaneren Mike Hale, som hadde vært sheriff i 15 år, med 51,4 mot 48,5 prosent, viste valgresultatene.

Ikke bare ble Pettway valgt, men Jefferson County fikk etter valget også sin første svarte statsadvokat i historien.

17 svarte kvinner som ble valgt til dommerstillinger i Houston ved valget i år. Foto: Christin Mcqueen / AP

Svart minibølge i valget

Selv om de langt fleste politifolk i USA fortsatt er hvite menn, vant svarte kandidater frem flere steder, særlig i de gamle sørstatene, skriver AP.

I Houston i Texas ble 17 svarte kvinner valgt inn i dommerstillinger ved mellomvalget. Fem fylker Nord-Carolina valgte for første gang svarte sheriffer.

Professor Angela K. Lewis ved Alabama-universitetet sier at de mange tilfellene de siste årene der hvite politimenn har skutt svarte menn, har ført til høy valgdeltagelse blant svarte.

Langt flere svarte fengslet

55 år etter at politiet gikk løs på svarte demonstranter med hunder og køller har fortsatt svarte langt større sannsynlighet enn hvite for å bli fengslet.

I Alabama er det 3,3 ganger så stor risiko for at en svart person havner i fengsel, enn for at en hvit skal bli satt inn, skriver The Sentencing Project.

Ifølge Pew sitter flere svarte enn hvite i fengsel i USA, til tross for at det er mer enn fem ganger så mange hvite.

Vil være smartere – ikke hardere

I Birmingham sier den nyvalgte sheriffen at han vil ansette flere kvinner og med minoritetsbakgrunn i politiet.

– Vi trenger å tenke på hvordan vi skal være smartere, ikke være hardere, sier Pettway.

Han vil også at flere politifolk skal gå med kroppskameraer, noe Pettway sier var et av de viktigste punktene i valgkampen hans.

– Folk elsket det. Med alt som har skjedd innen politisektoren, vil folk at politiet skal kunne stilles til ansvar, sier Birminghams første svarte sheriff.