Svært tett valg i Pennsylvania er dårlige nyheter for Trump

Det er meget tett mellom demokraten Conor Lamb og republikaneren Rick Saccone etter nattens valg i Pennsylvania.

Men allerede før alle stemmene var talt opp, feiret Lamb sin seier.

– Det tok litt lengre tid enn vi trodde, men vi klarte det. Dere klarte det, sa Lamb fra talerstolen.

Demokraten Conor Lamb feiret sin seier allerede før alle stemmene var talt opp. Den tidligere marinesoldaten har blitt svært populær i distriktet. Foto: Drew Angerer / AFP

Symbolsk betydning

Lambs oppslutning er illevarslende for Det republikanske partiet, som la inn mye penger i Pennsylvania-valget for å unngå tap. I november er det mellomvalg i USA.

Donald Trump vant med over 20 prosentpoeng i valgdistriktet under presidentvalget. At en demokrat fikk så stor oppslutning denne gang, har stor symbolsk betydning og er et tydelig tegn på at presidenten har mistet oppslutning.

Trolig demokratisk seier

Selv om valgresultatene ikke er helt klare ennå, er det trolig Lamb som går av med seieren.

CNNs valganalytiker, John King, sier til kanalen at det er «matematisk mulig, men lite sannsynlig» at Saccone vinner. Han forklarer det med at selv om Saccone får 70 prosent av de gjenværende stemmene, vil han fortsatt ligge noen stemmer under Lamb.

Bakgrunnen for spesialvalget er at tidligere representant i distriktet, republikaneren Tim Murphy, trakk seg fra setet sitt i Representantenes hus på grunn av en utroskapsaffære.