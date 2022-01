Den amerikanske utenriksministeren holdt en ganske dyster tale om Ukraina-konflikten under sitt besøk i Berlin i går ettermiddag.

Antony Blinken understreket at et splittet Europa slik det var under den kalde krigen, kan komme tilbake hvis Russland angriper Ukraina.

– Da var kontinentet delt i to, skilt av et ingenmannsland der soldater patruljerte. Trusselen om krig hang over alles hode, sa USAs utenriksminister.

Når han møter sin russiske kollega Sergej Lavrov i Genève i dag, kan det være siste sjanse til å unngå alvorlig konfrontasjon.

DRAMATISK SITUASJON: USAs utenriksminister Antony Blinken mener det er Russland som har ansvaret for konflikten rundt Ukraina. Foto: POOL / Reuters

Blinken understreket i går at Russland ikke bør få lov til å bryte folkeretten og internasjonale regler og avtaler.

Blinken la alt ansvar for Ukraina-konflikten på Russland, og påpekte igjen at russerne vil få et kraftig svar i form av straffereaksjoner dersom de angriper.

I Berlin møtte Blinken kollegaer fra Tyskland, Storbritannia og Frankrike. Hensikten var å vise at de store vestlige landene står skulder ved skulder i denne saken.

Sett fra Moskva

Russlands president Vladimir Putin har gjentatte ganger sagt at Russland ikke planlegger noe militært angrep på Ukraina.

Men han har uttrykt stor bekymring over at Nato i løpet av flere tiår har kommet stadig nærmere Russlands grenser. Som en reaksjon har han advart om at Russland vurderer «militærtekniske tiltak». Hva det betyr, er uklart.

FRYKTER NATO: President Vladimir Putin krever garantier mot at Nato bygger baser med raketter i Ukraina. Foto: ALEXEY NIKOLSKY / AFP

Russiske myndigheter viser til at de trakk tilbake alle sine styrker fra landene som de tidligere kontrollerte i Øst-Europa.

De mener at vestlige ledere på 1990-tallet lovet at Nato ikke skulle utvides østover.

Men ingenting ble skrevet ned, og Nato tok inn en rekke land som ville ha garantier mot at russerne skulle komme tilbake.

Russiske eksperter sier til NRK at myndighetene i landet har grunn til å mene at Nato har kommet tett på langs grensa i vest. Putins hovedargument er at Nato-baser i Ukraina vil kunne utstyres med raketter som bare vil bruke noen få minutter på å nå Moskva.

SPENT: Ukrainske regjeringssoldater ved frontlinja i den østlige delen av landet. Russiskstøttede opprørere har siden 2014 kontrollert to regioner i øst. Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP

Det er bakgrunnen for at Russland krever garantier for at Ukraina aldri skal bli medlem av Nato.

Svært vanskelige samtaler

Utenriksministrene Blinken og Lavrov er nesten på forskjellige planeter når de i dag møtes i Genève.

Blinken vil aldri kunne gå med på at Russland skal bestemme hvilke land som kan bli med i Nato.

INGEN DOKUMENTER: Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov krever skriftlige sikkerhetsgarantier fra USA og Nato. Det kommer han ikke til å få på møtet med sin amerikanske kollega i dag. Foto: AP

Lavrov kan neppe gå med på å trekke tilbake russiske styrker som er i Sør-Russland, mer eller mindre i nærheten av grensa til Ukraina. Utenriksministeren har tidligere sagt at russerne selv bestemmer hvor deres styrker skal øve på eget område.

Ifølge vestlige ledere er det samlet om lag 100.000 russiske soldater i denne delen av landet.

Russerne krever skriftlige sikkerhetsgarantier fra vestlig side. Men Blinken har sagt at han ikke har med seg noen slike dokumenter på møtet i dag.

Han vil kun finne ut om russerne er villige til å fortsette arbeidet med å finne en diplomatisk løsning.

STYRKER: Sivile amerikanske satellittbilder viser militære kjøretøy i Sør-Russland, om lag 200 km fra grensa mot Ukraina. Foto: AP

Sist uke ble det ikke oppnådd noen framgang i en serie med møter. Det er vanskelig å se hva som har endret seg siden da.

Betydelig militær opptrapping

President Putins talsperson ber innstendig andre land om ikke å forsyne Ukraina med våpen. Han mener at det vil føre til en enda farligere situasjon.

Den siste tiden har Storbritannia sendt flylaster med raketter som kan brukes mot stridsvogner og andre pansrede kjøretøy.

USA har i lang tid forsynt ukrainerne med liknende våpen. De tre baltiske landene sender også våpen til Ukraina nå.

TRENES OPP: Ukrainske regjeringsstyrker skyter ut en rakett som kan ødelegge stridsvogner og andre pansrede kjøretøy. Foto: AP

Dessuten ligger det an til at franske soldater skal stasjoneres i Romania.

Frykten for et angrep på Ukraina fører til at Natos nærvær i nærheten av Russlands grenser blir større.

Hvis russerne virkelig angriper, kommer sannsynligvis forsvarsalliansen til å sende mye mer våpen, utstyr og mange flere soldater til Øst-Europa.

Det er ikke lett å forstå at Vladimir Putin vil være tjent med en slik utvikling.

Men Blinken sa i dag at det er svært vanskelig å se inn i den russiske presidentens hode.