USAs president Joe Biden sa i går kveld at Russland vil stå overfor mulige «katastrofale konsekvenser» hvis russerne setter i gang et militært angrep mot Ukraina.

Russiske myndigheter sier at de er svært bekymret over disse uttalelsene. Og de understreker at de ikke planlegger noe angrep.

ORDKRIG: President Vladimir Putins talsperson kritiserer amerikanske uttalelser. Foto: Alexei Nikolsky / AP

– Vi mener at uttalelsene ikke på noen måte bidrar til å dempe spenningen som har økt i Europa. De kan heler bidra til å destabilisere situasjonen, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Da den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken besøkte den ukrainske hovedstaden Kiev i går, sa han at et russisk angrep mot Ukraina kan settes i gang på svært kort varsel.

Vestlige ledere sier at Russland har om lag 100 000 soldater, i tillegg til våpen og militært utstyr, nær grensa til Ukraina.

STYRKER: Sivile amerikanske satellittbilder viser russiske militære kjøretøy i den sørlige delen av landet. Foto: AP

Fra vestlig side blir det krevd at Russland begynner å trekke tilbake styrker fra grenseområdet for å dempe spenningen.

Det avviser russerne. De understreker at de er i sin fulle rett til å øve hvor de vil og når de vil på sitt eget territorium.

Viser vestlig enhet

I dag møter utenriksminister Blinken kollegaer fra Tyskland, Frankrike og Storbritannia i Berlin.

Hensikten er å vise at de største vestlige landene står sammen når det gjelder konflikten i Ukraina.

ADVARER: Utenriksministrene fra USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland lover harde straffetiltak hvis russerne angriper Ukraina. Foto: KAY NIETFELD / AFP

Alle landene understreker at Russland vil bli utsatt for svært harde straffetiltak hvis landet setter i gang et militært angrep på nabolandet.

I en uttalelse fra EU i dag, heter det at unionen er klar til å sette inn økonomiske sanksjoner mot Russland dersom det blir et angrep.

Militær opptrapping

De siste dagene har Storbritannia sendt raketter som kan brukes mot russiske stridsvogner til Ukraina.

USA har tidligere forsynt ukrainerne med tilsvarende raketter.

I dag sier baltiske land at de har fått grønt lys fra USA til å sende amerikanskproduserte våpen til Ukraina.

EFFEKTIVE VÅPEN: Britiske raketter losses av et transportfly i den ukrainske hovedstaden. Foto: UKRAINIAN DEFENCE MINISTRY / Reuters

I Romania takker myndighetene ja til Frankrikes tilbud om å sende militære til landet.

Russland har allerede satt i gang en militærøvelse i Hviterussland, og har fraktet betydelige mengder våpen dit.

I dag varsler den russiske marinen at det skal holdes store militære øvelser i Middelhavet, Stillehavet, Arktis og det nordøstlige Atlanterhavet.

Muligens siste sjanse

I morgen skal utenriksminister Blinken møte sin russiske kollega Sergej Lavrov til samtaler i Genève.

SKYTTELDIPLOMATI: USAs utenriksminister Antony Blinken var i Kiev i går, i Berlin i dag, og skal til Genève i morgen. Foto: POOL / Reuters

For få dager siden sa Lavrov at det ikke var noe poeng å holde nye møter før russerne får de skriftlige sikkerhetsgarantiene de har bedt om fra vestlig side.

Russland krever at Ukraina aldri skal bli medlem av Nato, og at alliansen skal trekke tilbake sine styrker fra land tett opptil den russiske grensa.

I går sa Blinken at det ikke er aktuelt å legge fram noe skriftlig, og derfor er det litt overraskende at møtet finner sted.

Blinken ønsker å finne ut om det er grunnlag for å fortsette diplomatiet.

Mange er spente på hva utfallet blir.