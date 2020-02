Surt mellom Norge og Russland

Tirsdag ble det kjent at norske myndigheter ikke vil gi innreise til Nordflåtens kor- og danseensemble til festivalen Barents Spektakel i Kirkenes i neste uke.

Begrunnelsen fra norske myndigheter er at det russiske forsvaret ikke vil tillate fingeravtrykk i forbindelse med søknader om Schengenvisum for medlemmene av ensemblet.

Norske myndigheter har muligheter til å gjøre unntak fra regelen om fingeravtrykk, men mener festivalen i Kirkenes ikke er viktig nok til at man vil gjøre dette i denne sammenhengen.

Russlands ambassade: Skaper ikke tillit

Den russiske ambassaden i Norge skriver i en uttalelse på Facebook at vedtaket om ikke å gi Nordflåtens danse- og musikkensemble innreise er sterkt beklagelig.

Det er «ikke bare negativt for de kulturelle forbindelsene mellom våre to land, men det også skaper hindringer for det gode naboskap og de tiltak som gjøres for å skape tillit mellom Russland og Norge» heter det i uttalelsen fra ambassaden på Drammensveien i Oslo.

Den russiske ambassaden i Norge mener visumnekten til Nordflåtens kor- og danseensemble skaper hindringer for tillit mellom Norge og Russland. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Saken har fått stor oppmerksomhet i russiske medier, som et eksempel på den stadig økende spenningen mellom Nato og Russland.

Ønsker samtaler om Svalbard

Tirsdag ettermiddag sendte det russiske utenriksdepartementet ut en uttalelse signert utenriksminister Sergej Lavrov. Der skriver han at han har bedt sin norske kollega Ine Eriksen Søreide om samtaler om det som man fra russisk side ser på som diskriminering av russiske interesser på Svalbard.

Det ble trukket fram at Norge bruker naturvern for å hindre russiske næringsinteresser og at det også var lagt restriksjoner på den russiske helikoptertrafikken på øygruppen.

Fra norsk side forholder man seg avventende til den skarpe russiske retorikken. Utenriksdepartementet valgte å la statssekretær Audun Halvorsen sende ut en kommentar.

– Synspunktene som fremkommer i brevet blir jevnlig tatt opp av russisk side og er godt kjent for norske myndigheter. All virksomhet på Svalbard må skje innenfor rammene av norske lover og reguleringer, skriver Halvorsen i Utenriksdepartementet.

Noe svar på ønske om samtaler om Svalbard er det så langt ikke kommet.

Marineøvelse utenfor Trøndelag

Samtidig startet Russland etter planen i dag en marineøvelse med utskyting av raketter utenfor kysten vest for Trøndelag.

Den russiske rakettkrysseren Marshal Ustinov er etter planen et av skipene som skal delta på øvelsen utenfor Trøndelag denne uken. Foto: YORUK ISIK

Øvelsen skjer i internasjonalt farvann, men i nærheten av norske oljeinstallasjoner.

Øvelsen er varslet på normal måte, men er ifølge den norske etterretningssjefen Morten Haga Lunde, et eksempel på at Russland flytter øvelsen sine stadig lenger sør og vestover.