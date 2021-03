Det 400 meter lange konteinerskipet er ett av verdens største og har i nesten en uke stått på tvers i Suezkanalen og sperret det som er en av de viktigste rutene for verdens skipsfart. Over 300 skip som frakter alt fra olje til kveg, venter på å passere. Flere av skipene er norskeide.

Det er selskapet Inchcape Shipping som bekrefter at skipet er dratt av grunn. Bilder lagt ut i sosiale medier, viser at skipet flyter. Mandag morgen, norsk tid, endret skipet kurs fra 167,7 grader, til om lag 196 grader.

En kilde på stedet opplyser til nyhetsbyrået AFP at akterenden på skipet har beveget seg bort fra kanalens vestre bredd. Nettstedene Vesselfinder og Myshiptracking viser også dette.

Bilder fra redningsarbeidet har gått verden rundt de siste dagene. Foto: SCANPIX / AP

Fjernet konteinere

Et annet shippingserviceselskap, norskeide Leth Agencies, har meldt at bergingsmannskaper har «delvis» fått konteinerskipet flytende igjen.

Det sto i utgangspunktet 18.300 konteinere på det 400 meter lange skipet. Søndag kveld begynte arbeidet med å fjerne konteinere, for å redusere skipets vekt, meldte Suezkanalens driftsoperatør Suez Canal Authority (SCA).

Nyheten om at deler av skipet var dratt av grunna, kom mens ti slepebåter jobbet med å få skipet i bevegelse samtidig som det var fullmåne og springflo.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal motorene på skipet ha blitt satt i gang igjen. Skipet skal nå flyttes til et område hvor kanalen er bredere for videre undersøkelser.

Slik har skipet ligget de siste seks dagene. Foto: Planet Labs Inc. / AP

Skip i kø

Lederen for den egyptiske Kanalmyndigheten varsler mandag morgen at kanalen er ventet å gjenåpne for passeringer klokka 11, melder CNBC Arabia via Twitter.

Om lag 50 skip passerer kanalen daglig. Det utgjør rundt 10 prosent av verdenshandelen.

Det at Ever Given har blokkert kanalen har kostet skippingselskapene 9 milliarder dollar daglig. Det førte også at til at oljeprisen steg.

Sjefen for Egypts kanaladministrasjon, Osama Rabei, sa lørdag at vind og vær ikke spilte en hovedrolle til at skipet grunnstøtte, slik det først ble hevdet. Rabei sa at det kan ha vært teknisk eller menneskelig svikt som førte til at det enorme skipet kilte seg fast.

Det er 300 skip som normalt passerer kanalen daglig som har måttet vente på at Ever Given skulle løsne fra grunn. Foto: Thomson Reuters

Containerskipet Ever Given har blokkert trafikken i Suezkanalen siden onsdag. Foto: Skjermdump: Vesselfinder.com