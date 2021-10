Sudans statsminister tatt til fange. Nekter å støtte militærets kupp

Nyhetsbyrået viser til et øyenvitne, som igjen siterer politiske kilder.

En av statsministerens fremste rådgivere er også pågrepet.

TV-stasjonen melder videre at statsministeren er satt i husarrest og siterer flere ikke navngitte kilder, skriver Al Jazeera, som ikke har klart å få bekreftet eller avkreftet opplysningene.

Ifølge landets informasjonsdepartement skal Hamdok nå ha blitt flyttet til et ukjent sted etter å ha nektet å utstede en uttalelse til støtte for et pågående militærkupp.

Det samme departementet melder at soldater har stormet hovedkvarteret til landets rikskringkasting og pågrepet ansatte. TV- og radiohuset ligger i Omdurman i delstaten Khartoum, rett ved landets hovedstad.

Nyhetsbyrået AP siterer embetsfolk på at militæret har pågrepet minst fem høytstående tjenestepersoner i regjeringen. Byrået melder også at internett tilgangen i landet er blokkert.

Det blir satt fyr på bildekk i gatene i Khartoum i protest mot pågripelsen av landets statsminister og de fleste av landets regjeringsmedlemmer. Foto: ASHRAF SHAZLY / AFP

Ifølge vitner Reuters har snakket med skal det nå være tungt bevæpnede sudanske paramilitære styrker og styrker fra hæren utplassert i hovedstaden Khartoum. De begrenser sivile bevegelser. Samtidig som demonstranter som bærer landets flagg brenner bildekk i flere områder av byen.

Al Jazeeras reporter i Sudans hovedstad Khartoum sier at mobiltjenester i landet har blitt begrenset og at det er svært vanskelig å få informasjon om hva som skjer.

Det er altså svært uklart hva som står på i landet, men fagforeningen SPA oppfordrer alle sudanere til å gå ut i gaten og «kjempe imot» enhver form for militærkupp.

Både nyhetsbyrået AFP og Reuters melder at demonstranter har blokkert gater og samlet seg i protest mot hendelsene.

Flyplassen i Khartoum er nå strengt og alle internasjonal flyvninger er innstilt, opplyser den Dubai-baserte TV-kanalen al-Arabiya.

I løpet av morgentimene mandag har folk i Khartoum samlet seg i gatene for å protestere mot det som kan se ut til å være et kupp av de militære. Foto: AFP

Demokratiet er truet

Det har vært økt spenning mellom de sivile og militære lederne i Sudan den siste tida. Et mislykket kuppforsøk i september splittet landet langs mellom konservative islamister som ønsker et militærstyre, mot dem som veltet landets mangeårige og autoritære president Omar al-Bashir gjennom massedemonstrasjoner 2019.

Gunnar Sørbø som er tidligere direktør for Chr. Michelsen Institutt mener det som når skjer i Sudan truer demokratiet. Foto: CMI / CMI

Gunnar Sørbø som er tidligere direktør for Chr. Michelsen Institutt følger situasjonen i Sudan tett. Han mener demokratiet i landet nå er truet, men er ikke overrasket over det som nå skjer.

– Det har ligget i kortene at noe ville skje. Situasjonen har tilspisset seg de siste ukene. Helt siden revolusjonen har det vært en maktdeling mellom de sivile og militæret. Men de militære har helt fra starten vært dominerende, sier Sørbø til NRK.

Statsminister Abdalla Hamdok har kalt de pro-militære demonstrasjonene den siste tiden for den «verste og farligste krisen» i landets overgang fra diktatur til demokrati.

Hamdok har innført flere harde økonomiske reformer, noe som ikke har vært populært.

Etter at Bashir gikk av, ble de to sidene enige om å styre landet sammen i en overgangsregjering fram til planlagte valg i 2023.