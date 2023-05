Styrtet fly for å få YouTube-seere

«Jeg er så heldig som lever», sier den amerikanske 29-åringen i videoen han la ut på YouTube, etter at flyet hans krasjet for halvannet år siden.

Men det hele skulle vise seg å være regissert – selv om det 13 minutter lange klippet på YouTube ikke er så velregissert.

Videoen er sett av over 3 millioner mennesker, og 29-åringen risikerer 20 år i fengsel for å ha forledet myndighetene.

Tidligere OL-deltaker

I videoen på YouTube sier 29-åringen at han er redd, utmattet. Han viser frem noen små kutt på armene, og filmer seg selv, mens han går gjennom kratt og i ulendt terreng.

Etter hvert finner 29-åringen noen folk i skogen. Han forteller om sin «dramatiske» flyulykke.

Forsikringsselskapet var ikke fornøyd. Amerikanske myndigheter var heller ikke imponert.

De mente den tidligere snowboarderen, som var med i 2014-OL, løy om hva som skjedde og hvordan ulykken skjedde.

– Jeg krasjet ikke flyet med vilje for å få visninger på YouTube, sa 29-åringen til The New York Times etter hendelsen.

Denne uka kom innrømmelsen i retten: Løgn for klikk, ifølge NBC.

Da han kom tilbake fra ulykken, fortalte han ikke føderale luftfartsmyndigheter om hvor krasjen hadde skjedd. Han sa han ikke visste.

Han visste, viser det seg, for han hentet opp vraket med et helikopter noen uker seinere. Justisdepartementet skriver i en pressemelding at mannen gikk tilbake til krasjstedet for å hente kamerautstyr.

Reklameavtale

29-åringen tok av fra Lompoc City Airport i California, og hadde ifølge påtalemyndigheten ingen intensjon om å returnere til flyplassen.

Mens og etter at flyet gikk ned, ble alt filmet av både fastmonterte kameraer og et kamera den tiltalte hadde på en selfiestang, skriver USA Today.



Saken er avgjort med en såkalt plea agreement, altså en tilståelsessak.

Forsvarer Keri Curtis Axel sier til ABC at tiltalte ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.



29-åringen ville skape blest om en reklameavtale han hadde inngått. Det er ukjent med hvem.

Han har fått blest, men neppe på den måtten annonsørene håpet på. En av kommentarene som har dratt flest likes under videoen er:

– Han er en type fyr som skader et dyr uten kamera, og deretter laster opp en video av at «jeg reddet denne kattungen».