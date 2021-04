Det er lunsjtid og kafeen jeg sitter på er full av sørafrikanere som nyter en sen frokost lørdag formiddag.

På tallerkenene ligger ristet surdeigsbrød, egg og stekte tomater. Baristaen står bak en sky av vanndamp, mens han lager cappuccino, americano og espresso til kaffetørste morgengjester.

Plutselig er det som om noen skrur av en bryter.

Kaffemaskinen slutter å fungere. De avslappende tonene kommer ikke lenger ut av høyttaleren. Kafeen blir bekmørk. Det yrende livet og lydene stopper brått opp.

Sørafrikanere må være kreative når strømmen forsvinner. Denne barbereren i Cape Town bruker mobilen som lommelykt. Foto: Sumaya Hisham / Reuters

De mørke timene

Det går noen sekunder før jeg oppfatter hva som skjer. Sansene får seg et lite sjokk hver gang all elektrisiteten i bydelen blir borte.

Ute på gata viser ikke trafikklysene lenger når det er grønt, rødt og gult. Bilistene må selv finne ut hvem som skal kjøre først. Servitørene setter seg på gatehjørnene med en røyk i hånda. Kortmaskinene fungerer ikke lenger, så gjestene uteblir på restauranter og kafeer. Rulletrappene står stille i kjøpesenteret. Slik skal det være de neste to timene.

Det er to ord som ofte dukker opp når sørafrikanere diskuterer forholdene rundt seg i disse dager. Det ene er lockdown. Det andre er load shedding.

Load shedding betyr flere timer uten elektrisitet. Sørafrikanerne kan verken lage mat, lade pc-en eller bruke internett.

Timene uten strøm skaper frustrasjon for mange. Samtidig som lyset skrus av, kommer den svarte humoren fram hos sørafrikanske karikaturtegnere som Zapiro:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Elektrisitet på timeplanen

Årsaken til load shedding er at den eneste statlige strømleverandøren i Sør-Afrika sliter med å produsere nok elektrisitet.

Eskom har i teorien en kapasitet på 48.000 megawatt, men bare 28.000 megawatt er tilgjengelig. Derfor skrur selskapet av deler av strømnettet når belastningen blir for stor.

Barna i township'en Soweto må bruke parafinlampe når de skal gjøre lekser under load shedding. Foto: SIPHIWE SIBEKO / Reuters

Strømmen skrus av til forskjellige tider. Befolkningen kan følge en timeplan for når elektrisiteten blir borte, enten på nett eller via en app på telefonen.

Sju ulike nivåer av load shedding bestemmer om elektrisiteten skal være borte i to eller opp til seks timer om dagen.

Ulike bydeler har load shedding på forskjellige tidspunkt. Det betyr at en del av byen kan være mørklagt under middagstider om kvelden, mens all elektrisitet uteblir i en annen bydel når innbyggerne står opp og skal lage frokost om morgenen.

Størsteparten av befolkningen har ikke tilgang til en generator. Derfor må sørafrikanerne leve i mørket i flere timer, uten mulighet for å gjøre noe som krever strøm. Det får store konsekvenser, både for privatpersoner og næringsdrivende.

Mørklegger økonomien

– Load shedding er latterlig. Det er utrolig frustrerende for en som er næringsdrivende at strømmen forsvinner i flere timer hver dag i perioder, sier Tal Nagar.

Jeg møter driftslederen for Clarke’s Bar and Dining Room i sentrum av Cape Town. Akkurat nå er lyset på, og kjøkkenet fungerer som normalt. Likevel må han alltid være beredt på at elektrisiteten forsvinner i timevis.

Tal Nagar har gjort det han kan for å forberede seg på load shedding. Likevel rammer det kafeen han er driftsleder for hardt. Foto: Ida Titlestad Dahlback

– Kjøleskapet og fryseren skrus av, så ofte må vi kaste mat etter at det har vært load shedding. Vi har investert i batterier som vi lader før elektrisiteten forsvinner, men dem kan vi ikke bruke til kjøleskapet, komfyren og annet som krever mye strøm.

I fjor lå ulike deler av Sør-Afrika mørklagt i 859 timer av året. De fleste av disse timene var før covid-19 pandemien, men i nesten 40 prosent av tiden satt sørafrikanerne innestengt i hjemmene sine på grunn av lockdown.

På de verste dagene koster det Sør-Afrika 2,4 milliarder kroner i tapt verdiskapning. Det hjelper ikke at økonomien allerede vakler.

Sandra Mudziviri og de andre på kjøkkenet til Clarke's Bar and Dining Room kan hverken bruke komfyr, blender eller andre elektriske artikler når strømmen går. Menyen blir amputert når det er load shedding. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Økonomene i Sør-Afrika er uenige om mye, men én ting er de enige om. Hvis strømbruddene fortsetter, vil det bli umulig å oppnå økonomisk vekst etter pandemien.

Eskoms manglende evne til å produsere elektrisitet blir trukket fram som den største trusselen mot økonomisk vekst i Sør-Afrika.

Da apartheid tok slutt i 1994 hadde landet et stort overskudd av strøm. Likevel sitter befolkningen i mørket flere hundre timer i året.

Overskudd etter apartheid

Eskom stod i sentrum for økonomien under apartheid i Sør-Afrika. Nasjonalistpartiet styrte landet med et rasediskriminerende lovverk fra 1948 til 1994, og myndighetene fikk store deler av inntektene sine fra landets rike mineralforekomster. På slutten av 1970-tallet og utover på 1980-tallet produserte Sør-Afrika store mengder billig strøm, blant annet fra kullkraftverk.

Da apartheid tok slutt i 1994, hadde landet et stort overskudd av elektrisitet. Landet fikk flere strømkunder, ettersom elektrisitet ikke lenger kun var forbeholdt den hvite eliten.

Samtidig fortsatte myndighetene å selge strømmen billig i årene etter 1994. Dessuten ble det ikke investert i strømnettet og drevet godt nok vedlikehold av landets generatorer.

– Det er som å kjøpe en bil og bare fylle bensin. Hvis man aldri skifter olje eller holder bilen ved like varer den trolig ikke så lenge.

Det sier Dirk De Vos, som er ekspert på elektrisitet i Sør-Afrika. Han har fulgt utviklingen i hjemlandet i mange år og kommentert temaet for avisa Daily Maverick.

Det er ikke bare dårlig vedlikehold som fører til at Sør-Afrika med jevne mellomrom mørklegges.

Strømbruddene går hardt utover landets fattigste. Arbeidsledigheten er allerede høy, og mange små bedrifter klarer seg ikke uten elektrisitet i hverdagen. Foto: SIPHIWE SIBEKO / Reuters

Nedgangen

Tidligere president Jacob Zuma har en stor del av skylda. I de ni årene han styrte landet ga han vennene sine ansvaret for å lede kraftselskapet Eskom. Det var innbringende for presidentens venner, men ikke for Sør-Afrika.

Zuma sørget for at den indiske forretningsfamilien Gupta fikk 390 millioner kroner for kull de aldri leverte. Dermed kunne brødrene Gupta kjøpe kullgruven Optimum fra det store multinasjonale selskapet Glencore. Zumas sønn var også innblandet i korrupsjonen.

– Det er viktig å understreke at Sør-Afrika ikke bare er i denne situasjonen på grunn av korrupsjon og vanstyre. Overgangen fra en energikilde til en annen er en utfordring andre land også har. Har Norge for eksempel noen god plan for hva som skal gjøres når oljen tar slutt?

Dirk De Vos stiller spørsmålet på telefon fra Norge. Sørafrikaneren har akkurat flyttet dit med sin norske familie. Han er opptatt av at Sør-Afrika ikke trenger å reddes fra Vesten, slik stereotypien ofte er for afrikanske land.

– Norge kommer også dit at landet må finne andre energikilder. Sør-Afrika har bare kommet dit tidligere. Hvis landet skal klare å snu situasjonen, må det satses mer på fornybar energi. Landet har enorme ressurser i solenergi og vind dersom de utnytter det godt nok.

Kraftselskapet Eskom har milliarder i gjeld etter mange år med manglende vedlikehold av strømnettet, korrupsjon og lave strømpriser. Foto: Siphiwe Sibeko / Reuters

Kald middag

Sola har gått ned når jeg kjører hjem fra jobb. Gatelysene er skrudd av og vinduene i kontorbyggene er mørke. Det er som å kjøre gjennom en forlatt by.

Load shedding-appen på telefonen har akkurat sendt meg en beskjed med en emoji som viser et lite lyn. Ved siden av lynet står det at elektrisiteten blir borte mellom klokken sju og ni i kveld. Det er middagstid for sørafrikanere. Det blir altså ikke noe varmt og hjemmelaget måltid for innbyggerne i denne bydelen i kveld.

De betaler prisen for myndighetenes strømpolitikk og korrupsjon gjennom mange år. Ifølge ekspertene skal de trolig måtte gjøre det i flere år framover.