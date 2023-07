Hampus Hegre Brauten fra Oslo er strandet på Sicilia.

Han har feriert på den italienske øya sammen siden søndag. Brauten skulle opprinnelig reise hjem til Oslo fra Catania på fredag.

Et par dager før fikk han beskjed om at avgangen var flyttet til Palermo, en annen by på Sicilia.

– 22 timer før den avgangen meldte Norwegian at flyvningen var innstilt, og at det var gratis å ombooke, sier 29-åringen.

– Har brukt 5000–6000 kroner

Brauten klager på for lite informasjon og manglende oppfølging fra Norwegian.

– Jeg føler meg litt hjelpeløs. Norwegian håndterer dette dårlig, sier han.

Brauten har måttet ordne hotell og hjemreise selv.

– Jeg har brukt 5000–6000 kroner ekstra på leiebil, hotell, mat og drikke. Jeg håper at Norwegian eller forsikringsselskapet dekker dette, sier han.

Ifølge Brauten går det ikke nytt fly hjem før på onsdag.

– Jeg skulle ta over en leilighet på tirsdag. Det rekker jeg ikke nå. Jeg begynner også i ny jobb neste uke, og skulle hatt litt mer tid i Oslo før det. Det er likevel ikke verdens største krise å få noen ekstra dager her, sier han.

– Forstår at dette er veldig leit

En brann i terminalen på flyplassen i Catania er grunnen til at flyvningen ble flyttet til Palermo, opplyser Norwegian til NRK.

Elin Skari, kommunikasjonsrådgiver i Norwegian. Foto: Thomas Brun NTB / Kommunikasjon

– Dette gjelder for flere flyselskaper. Når vi ikke får lande på flyplassen, må vi dessverre kansellere flyvningene, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Eline Skari.

Hun sier videre at de vil informere de reisende så snart de igjen får landingstillatelser til Palermo, eller får fly fra flyplassen i Catania igjen.

– Vi informerer kunder direkte når slike hendelser inntreffer og informasjon er sendt til alle som er berørt. Vi forstår at dette er veldig leit og frustrerende for de som skal hjem fra ferie, og beklager dette, sier Skari.

Hun opplyser videre at 300 Norwegian-kunder i dag ble rammet av kanselleringer. Det gjelder en flyvning til Oslo, og en til Arlanda flyplass i Stockholm. Også disse kanselleringene skyldes brannen på flyplassen i Catania.