Stormy Daniels løslatt: – Det ble gjort en feil

Stormy Daniels var siktet for å ha latt to kvinnelige og en mannlig politibetjenter i sivil gni ansiktene sine mot hennes nakne bryst under en opptreden på en strippeklubb i Columbus onsdag kveld.

Hun skal også ha tatt de tre i skrittet.

Siktelsen var begrunnet med at delstaten Ohio forbyr fysisk kontakt mellom strippere og tilskuere. Kun familiemedlemmer av stripperne kan ta på dem, ifølge lovverket.

39-åringens forsvarer Michael Avenatti skrev på twitter at siktelsen var en felle og at det var politisk motivert.

I forklaringen fra påtalemyndigheten heter det at loven gjelder kun dem som «regelmessig» opptrer på en klubb i delstaten. I Daniels' tilfelle var det hennes første opptreden på klubben Sirens i Columbus, heter det i forklaringen.

Nå beklager politisjef i Columbus, Kim Jacobs, for hendelsen.

–Det ble gjort en feil, og jeg tar fullt ansvar, sier Jacobs.

Politiet i Columbus opplyser at de rutinemessig gjennomfører denne type oppdrag.

Pornoskuespilleren Stormy Daniels, som egentlig heter Stephanie Clifford, hevder hun hadde sex med Donald Trump i 2006 og at Trumps personlige advokat Michael Cohen betalte henne 130.000 dollar bare noen dager før valget i 2016, for å holde tett om det påståtte seksuelle forhold.

Etter at Cliffords angivelige forhold til Trump ble kjent i januar i år, har oppmerksomheten rundt henne eksplodert.

Via ansatte i Det hvite hus har Trump nektet for å ha hatt en affære med Daniels. Etter å inntil da ha benektet all kjennskap til saken, innrømmet han likevel i mai at han betalte tilbake de 130.000 dollarene som Cohen ga til Daniels.