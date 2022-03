Store problemer ved to atomkraftverk: – Dypt bekymret

Russland tok tidlig kontroll på Tsjernobyl etter invasjonen.

Nå hevder Russlands nasjonalgarde at de også har full kontroll over Europas største atomkraftverk i Zaporizjzja, ifølge statlige medier i Russland. Det skriver BBC.

Spenningen har vært stor etter at artilleri traff et av anleggets bygninger fredag og utløste en brann.

En tjenestemann fra de russiske styrkene sier at anleggets ansatte jobber «normalt». Ukrainske soldater som forsvarte kraftverket skal ha overlevert våpnene sine til russiske styrker før de ble satt fri.

Ukrainas energiminister Herman Halusjtsjenko anklager russiske tropper for å torturere anleggets personell.

Han sa at de ansatte ble holdt som gisler og advarte også om at Russland ville tvinge fabrikkens ledelse til å utstede en falsk uttalelse som ville bli brukt til propagandaformål.

Påstandene fra Russland og Ukraina har ikke blitt bekreftet uavhengig.

Tsjernobyl-problemer

Zaporizjzja ligger sør-øst i Ukraina. Tsjernobyl ligger helt i nord, rett under ti mil nord for Kyiv. Hovedstaden er russiske styrkers store prioritet. Her har milevis med militære kjøretøy stått i kø i mange dager.

SØR-ØST: Den gule sirkelen viser hvor atomkraftverket Zaporizhzhia ligger.

Kamper og brann ved store atomkraftverk bekymrer også nordmenn, som har kjøpt jodix de siste ti dagene. Bønder i Norge tenker tilbake på Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Selv om atomreaktorene på Tsjernobyl ikke er i drift lenger, krever anlegget fortsatt store ressurser.

Tsjernobyl var åsted for tidenes verste atomulykke i april 1986, men det er fortsatt oppbevart radioaktivt materiale i anlegget.

210 ansatte på jobb uten stans

Rundt 210 teknikere og lokalt ansatte sikkerhetsvakter har vært på jobb i det nedlagte kjernekraftverket i nesten to uker uten stans fordi det ikke har latt seg gjøre å sende inn nye skift etter at Russland grep kontrollen over anlegget.

Arbeiderne har mat og vann, men situasjonen deres forverres, ifølge IAEA.

FØLGER MED: Generaldirektør Rafael Mariano Grossi i Det internasjonale atomenergibyrået i forrige uke. Han viser hvor nær de seks atomreaktorene er brannen ved Europas største atomkraftverk Zaporizjzja . Foto: JOE KLAMAR / AFP

I tillegg har ikke IAEA lenger kontakt med overvåkingsutstyr i anlegget. Slikt utstyr gjør det mulig for IAEA å vite at alt kjernefysisk materiale er på plass. Vanligvis sender anlegget også data til FN, som kan følge med på utviklingen. Det er heller ikke mulig nå, ifølge AFP.

– Jeg er dypt bekymret over den vanskelige og stressende situasjonen som de ansatte står overfor, og den potensielle risikoen det utgjør for kjernefysisk sikkerhet, sier IAEAs generaldirektør Rafael Grossi.

IAEA viser til opplysninger fra den ukrainske reguleringsmyndigheten med ansvar for landets atomkraftverk. Det haster med å få avløsning og få et nytt skift på plass, ifølge reguleringsmyndigheten.

Anlegget er omringet av russiske soldater, ifølge BBC. En slektning av en av de ansatte sier til den britiske kringkasteren at russerne ikke kan garantere sikkerheten til ansatte på vei til og fra kraftverket.