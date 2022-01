I Kasakhstan er det dramatiske sammenstøt mellom politi og demonstranter. I den største byen Almaty blir det meldt om skyting og at demonstranter forsøker å storme offentlige bygninger.

Reuters skriver at lokale nyhetsbyråer melder at åtte politifolk og militære er drept og 317 skadet.

Tokajev sa talen onsdag kveld at han hadde bedt landene i den russisk-ledede sikkerhetsalliansen CSTO om å hjelpe Kasakhstan i å bekjempe det han kaller «en terroristtrussel».

Russland er det helt dominerende landet i CSTO som i tillegg til Kasakhstan også består av Armenia, Hviterussland, Kirgisistan og Tadsjikistan.

Det er ikke kjent hvordan Russland og de andre landene i CSTO vil reagere. En talsmann for Russlands president Vladimir Putin sa tidligere onsdag at Kasakhstan klarer å løse sine egne problemer, og at ingen andre land bør gripe inn.

President Putin har tidligere anklaget USA for å stå bak protestene. Talsperson for Det hvite hus Jen Psaki avviste onsdag anklagene og sa at USA følger situasjonen nøye.

Kontoret til borgermesteren i Almaty ble stormet og ramponert onsdag. Foto: STRINGER / Reuters

Stormet og ramponert

I sin første TV-tale onsdag kunngjorde Tokajev at han innførte unntakstilstand i hele landet.

Det siste døgnet har mer enn 200 personer blitt arrestert i flere byer i Kasakhstan, heter det i uttalelse fra myndighetene. Det melder nyhetsbyrået AFP.

Borgermesterens kontor i Almaty ble stormet og ramponert onsdag.

Opprørspolitiet bruker tåregass og skyter sjokkgranater mot demonstrantene ifølge meldingene fra byen. Politiet forsøker å drive demonstrantene bort fra sentrum av Almaty.

Selv om det er satt inn store styrker mot dem som deltar i protestene, ser det ikke ut til at myndighetene har fått kontroll over utviklingen.

Noen tusen mennesker skal delta i protestene. Lokale medier rapporterer at flere av dem skal være bevæpnet med klubber og jernstenger.

En korrespondent fra nyhetsbyrået AFP beskriver situasjonen i Almaty onsdag som kaotisk.Store demonstrasjoner er sjeldne i Kasakhstan som har en autoritær politisk ledelse.

I ettermiddag melder Reuters at internett er nede i hele landet. Det vil trolig gjøre det vanskeligere for demonstrantene å kommunisere med hverandre.

Det er harde sammenstøt mellom politi og demonstranter i Kasakhstan. Nyhetsbyråer melder om kaotiske forhold i den største byen Almaty. Bilder fra AFP

Gasspris førte til eksplosjon

Urolighetene startet i går i flere byer i Kasakhstan.

Årsaken var at prisen på gass omtrent ble doblet da det nye året startet.

Tidligere hadde myndighetene holdt en fast lav pris på gass. Det førte til at mange bygde om bilene sine slik at de brukte gass som drivstoff.

STORMET: Politiet patruljerer utenfor rådhuset i Almaty. Foto: STRINGER / Reuters

Da prisen på gass økte kraftig, brøt uroen løs.

President Kassym-Jomart Tokajev har lovet at priskontrollen skal komme tilbake, men det har ikke fått protestene til å stilne.

Det har heller ikke hjulpet at presidenten har avsatt regjeringen.

Tokajev sa onsdag ettermiddag at han vil overta som leder av sikkerhetsrådet i landet, og at han vil gjennomføre tøffe tiltak mot demonstrantene.

Politiet har brukt sjokkgranater mot demonstrantene, i landets største by Almaty. Bilder fra Ap og Reuters.

Vil ikke gi fra seg makten

President Tokajev ble valgt i 2019, i e valg som ble kritisert internasjonalt.

Han ble plukket ut av sin forgjenger, Nursultan Nazarbajev, som styrte Kasakhstan i nesten 30 år.

DRAMATISK: Mer enn 200 personer skal ha blitt arrestert i løpet av det siste døgnet i Kasakhstan. Foto: Vladimir Tretyakov / AP

I forbindelse med valget for to år siden var det noen mindre protester.

Men det ble klart at det autoritære styret i landet kom til å fortsette.

Dessuten sitter Nazarbajev fortsatt i svært viktige stillinger og har stor innflytelse over hvordan landet styres.