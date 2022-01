Kanskje er han hjemme i hovedstaden som bærer hans navn. Kanskje har han flyktet med sin datter til nabolandet Kirgisistan. Kanskje er han et helt annet sted.

De siste dagenes opprør i Kasakhstan handler tilsynelatende om høye priser på energi.

Som i store deler av resten av verden er folk rasende over en vinter med dyr strøm, olje og gass.

I Kasakhstan er det særlig gassprisene som har skapt sinne. Mange bruker gass som drivstoff i bilene og regjeringen var raskt ute med å fryse prisene på gass i et håp om å dempe uroen.

Fakta om Kasakhstan Ekspandér faktaboks Kasakhstan fikk sin selvstendighet etter Sovjetunionens fall i 1991, men har i alle år siden vært en viktig russisk alliert.

Nursultan Nazarbajev var landet første president. Han satt i nærmere 30 år.

I 2019 gikk Nazarbajev av, men valgte selv sin etterkommer; Kassym-Jomart Tokajev.

President Tokajev har vunnet de påfølgende valgene.

Valgene har blitt kritisert av internasjonale valgobservatører, som har pekt på omfattende valgfusk og mangel på ytringsfrihet.

Landets dominerende medier er enten statseid eller eid av regjeringsvennlige selskaper.

Ytrings- og forsamlingsfriheten er sterkt begrenset, og flere medlemmer av opposisjonen har blitt fengslet.

Kasakhstan er det niende største landet i verden og har store oljeressurser, naturgass, uran og edle metaller.

Landet har Sentral-Asias største økonomi, men ble hardt rammet av et fall i oljeprisen i 2014.

Kasakhstan ble også sterkt påvirket av den økonomiske krisen i Russland i 2008, som førte til en devaluering av den kasakhiske valutaen, tenge.

Olje utgjorde 21 prosent av landets bruttonasjonalprodukt i 2020, ifølge Verdensbanken, som spår at økonomien vil vokse med 3,7 prosent i år.

Det bor i overkant av 17 millioner innbyggere i landet. Kasakhstanerne utgjør nærmere 70 prosent av befolkningen (2020). Historisk sett har landet hatt en stor russisk minoritet. (NTB)

Men bak det kortsiktige sinnet ulmer raseriet over Nursultan Nazarbajev – mannen som har ledet Kasakhstan gjennom hele landets moderne historie.

«Bort med den gamle mannen!» har vært et av de mest populære slagordene blant opprørerne i Almaty, skriver AFP.

Nursultan Nazarbajev i teten for en militærparade i 2014. Han var den siste av lederne fra sovjet-tiden og styrte Kasakhstan med jernhånd. Foto: STRINGER / Reuters

Stålverk og ungkommunist

Historien om Nursultan Nazarbajev er som en kortversjon av de sentralasiatiske republikkenes nyere politiske historie.

Nazarbajev vokste opp i fattigdom blant foreldre som til dels levde et liv som nomadiske gjetere.

Etter å ha fått seg litt utdanning tok unge Nursultan den gjengse veien for ambisiøse unge menn i Sovjetunionen; han fikk seg jobb i et stålverk og meldte seg inn i kommunistpartiets ungdomsorganisasjon Komsomol.

Fra tidlig 60-tall og frem til Sovjetunionens fall i 1991 steg han i gradene i Kasakhstan, en de 15 republikkene som utgjorde Sovjetunionen.

I juni 1989 ble han førstesekretær i Kasakhstans kommunistparti og dermed i praksis republikkenes leder.

Da Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991 var han dermed i en perfekt posisjon til å bli det nye landets leder.

Presidentene Vladimir Putin (til venstre) og Nursultan Nazarbajev i slalåmbakken utenfor Almaty 2. mars 2002. Helt fra starten av la Nazarbajev seg tett opp til Russland. Foto: ITAR TASS / AP

Sa fra seg atomvåpen

Nazarbajev stilte til valg som eneste kandidat ved det første presidentvalget i det nylig selvstendige Kasakhstan.

Resultatet ble at han fikk 95 prosent av stemmene. Som lederne i de andre tidligere sovjetrepublikkene i Sentral-Asia – Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan – beholdt han makten når han først hadde fått den.

Nazarbajev har ved alle valg vunnet med tall som ikke peker på at valgene går rett for seg. Han fikk 81 prosent i 1999, 91,15 prosent i 2007, 95,5 prosent i 2011. Det siste valget – i 2015 – ble Nazarbajevs beste med 97,7 prosent.

Så fort landet ble selvstendig la han seg tett opp til Russland. Samtidig sikret han sin posisjon i vesten ved å gi fra seg landets atomvåpen.

Da Sovjetunionen gikk i oppløsning var det hundrevis, om ikke tusenvis, av kjernevåpen på kasakhstansk jord. Fire år senere var alle borte.

Ved hjelp av milliarder av kroner fra USA hadde Nazarbajev fjernet våpnene.

Astana i juli 2008 – ti år etter at Nazarbajev hadde gjort den tidligere småbyen til hovedstad. Foto: STRINGER/RUSSIA / REUTERS

Egen hovedstad

Kasakhstan var en av de fattigste sovjetrepublikkene da Nazarbajev kom til makten.

Olje og gass har siden gitt landet sterk økonomisk vekst. Hadde landets inntekter vært jevnt fordelt, ville den vanlige kasakhstaner hatt mer penger mellom hendene enn folk i land som Bulgaria, Chile og Serbia.

I stedet for å fordele pengene til folket er store summer gått til å bygge opp en ny hovedstad.

I desember 1997 flyttet han hovedstaden fra storbyen Almaty til Akmola – et iskaldt og forblåst sted på de kasakhstanske stepper med et navn som betyr «den hvite død».

Byen er regnet som verdens nest kaldeste hovedstad. Bare Mongolias Ulan Bator har lavere temperaturer.

Akmola ble til Astana – som betyr hovedstad – og oljemilliarder ble pumpet inn i den nye byen. Innbyggertallet har doblet seg og doblet seg igjen.

Byen har fått storslagne konserthus, opera, museer, kultursenter og sirkusbygning.

19. mars 2019 trakk Nursultan Nazarbajev seg som president etter over tre tiår som Kasakhstans leder.

Fire dager senere skiftet hovedstaden navn igjen, til Nur-Sultan. Nå ble det ikke «den hvite død», men «lysende leder», som er betydningen av Nazarbajevs fornavn.

Enorme rikdommer

Dariga Nazarbajeva under et besøk på Buckingham Palace i London 20. mars 2015, da hun var visestatsminister og faren var president. Foto: CHRIS JACKSON / AFP

Gjennom årene har det kommet stadige avsløringer av hvordan Nursultan Nazarbajev og hans familie har stukket til seg deler av Kasakhstans olje- og gassinntekter.

Nazarbajev har ingen sønner, men tre døtre – Dariga, Dinara og Alija.

Dariga Nazarbajeva var frem til 2007 gift med Rakhat Alijev. Han var en blant annet skattedirektør, nestsjef i Kasakhstans hemmelige politi og viseutenriksminister.

Skilsmissen skjedde angivelig på ordre fra presidentfaren, Nursultan, fordi flere land hadde begynt å etterforske Alijev for omfattende korrupsjon. Etter noen år på flukt i Vest-Europa døde av Alijev i et fengsel i Østerrike i 2015.

For Dariga fortsatte det gode liv etter skilsmissen. i 2018 avslørte Panamapapirene at hun var eneeier av et selskap på Jomfruøyene som handler med Kasakhstan.

Hun skal også være eier av en eiendom i London – 221B Baker Street. Adressen er kjent som den fiktive boligen til romanhelten Sherlock Holmes og har en verdi på rundt halvannen milliard kroner.

Også Darigas søster, Dinara, gjør det godt. Hennes mann Timur Kulibajev skal ifølge Financial Times fått enorme summer i bestikkelser for oljerørledninger. Open Democracy skriver at han blant har kjøpt Sunninghill Park fra prins Andrew.

Heller ikke datter nummer tre, Alija, lider noen nød. Ifølge The Sunday Telegraph har hun flyttet 300 millioner dollar ut av Kasakhstan. Pengene har blant annet gått il en luksushjem i Highgate i London og et privat jetfly.

Oliver Stone

En av mange statuer av Nursultan Nazarbajev rengjøres i Almaty under fredelige tider. Nå skal statuer av ham være revet over ende i flere byer i Kasakhstan. Foto: SHAMIL ZHUMATOV / Reuters

Et av de rareste kapitlene i sagaen om Nursultan Nazarbajevs liv kom i 2021. Da kom den åtte episoders dokumentarfilmen «Qazaq: History of the Golden Man» ut, skriver The Guardian.

Regissøren var ikke en ukjent kasakhstaner, men Hollywood-legenden Oliver Stone, kjent fra storfilmer som «Platoon», «Natural Born Killers» og «JFK». Stone tvitret i forbindelse med filmen at Nazarbajev var en «beskjeden mann».

Seks måneder etter å ha blitt hyllet av Oliver Stone, er Nazarbajev forsvunnet.

Ryktene sier at en av døtrenes privatfly er sett på flyplassen i Bishtek, hovedstaden Kirgisistan. Om det stemmer, og om Nazarbajev er om bord, er hverken bekreftet eller avkreftet.

Søndag kveld sa en talsmann for Nazarbajev at han hele tiden har vært i hovedstaden som bærer hans navn. Der skal han ha hjulpet sin etterfølger – president Kassym-Jomart Tokajev – med å slå ned opprøret.

– Han og statsoverhodet var på samme side av barrikadene, sa talsmannen.

Tirsdag kom signalene om at hans etterfølger som president – Tokajev – ikke er helt på lag.

Ifølge AFP kritiserte han den 81 år gamle ekspresidenten for å «ha skapt et lag av rike mennesker, selv i internasjonal sammenheng».

Nursultan Nazarbajev er blitt 81 år. De neste ukene og månedene vil vise om tiden har rent ut for ham.