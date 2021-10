På lørdag samles de 19 største og viktigste økonomiske landene, inkludert EU seg i Roma på G20-møtet.

Før møtet har en gruppe bestående av 30 tidligere presidenter og 36 nåværende statsledere sendt ut et brev med en klar beskjed.

Norges nye statsminister, Jonas Gahr Støre, er en av dem som har uttalt seg.

– Jeg håper og oppfordrer G20 til å forplikte seg til å få slutt på pandemien, sa Støre i anledning før Verdens helseorganisasjon møtes, ifølge Reuters.

Gruppen ber de økonomiske landene om å sende vaksiner til land med lav vaksinasjon umiddelbart.

BER OM MER TIL FATTIGE LAND: Statsminister Jonas Gahr Støre ber de rikeste landene om ta ansvar for å avslutte pandemien Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Send vaksiner med militæret

Innen denne måneden vil USA, EU, Storbritannia og Canada lagre 240 millioner ubrukte vaksiner. Istedenfor å lagre vaksinene, ber gruppen om at disse vaksinene blir sendt med militæret til sårt trengende land.

– Hver eneste dag dør det 10.000 personer knyttet til korona. Det er uetisk om vaksinene blir ubrukt. Mange av dødsfallene kunne vært unngått, står det i brevet, signert blant annet av Ban Ki-moon.

Verdens helseorganisasjon har som mål om å vaksinere 40 prosent av verdens befolkning innen året. Det målet kan bare bli nådd om G20-landene lager en felles beslutning om en nødsending av de overflødige vaksinene de har på lager, skriver gruppen videre.

Svært lav andel vaksinerte

Det har blitt produsert over 6 milliarder vaksiner så langt. 70 prosent av disse vaksinene har havnet i hendene på noen få land. Kun 2 prosent av befolkningen i mindre utviklede land har fått vaksine, ifølge BBC.

– Vaksine-ulikhet er en trussel for oss alle. Vi er ikke sikre før alle er sikre. Uten en akutt og utbredt vaksinasjon vil mutasjoner fortsette å oppstå i regioner som ikke er vaksinerte. Mutasjonene kan fort spre seg til land og utfordre vaksinebeskyttelsen i land med en høy andel vaksinerte, står det i brevet.

I utgangen av februar har man mulighet til å sende totalt 1,1 milliarder vaksiner til trengende land hvis man ønsker det, blir det påpekt videre.

OPPFORDRER: Tidligere statsminister i Storbritannia, Gordon Brown, er mannen som har tatt initiativet til brevet. Foto: Simon Dawson / Reuters

Ber om milliarder

Til nå har kun 0,5 prosent av de tilgjengelige vaksinedosene på verdensbasis blitt satt i verdens fattigste land, til tross for at disse landene utgjør 9 prosent av klodens befolkning, ifølge WHO.

Det trengs 23,4 milliarder dollar, tilsvarende 195 milliarder kroner, for å kunne tilby verdens befolkning vaksiner og medisin mot covid-19, ifølge WHO.

Midlene vil forhindre minst 5 millioner mulige koronadødsfall og spare verdensøkonomien for mer enn 5,3 milliarder dollar fram til september 2022, heter det fra Verdens helseorganisasjon WHO.

Den til nå ujevne fordelingen av vaksinene og medisinene gjør at pandemien ikke kommer til å ta slutt med det første, ifølge WHO.

Organisasjonen sier fordelingen medfører økt risiko for at framveksten av nye, farligere varianter av koronaviruset, som potensielt kan være motstandsdyktig mot vaksinene og medisinene som er i bruk.