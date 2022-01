Storbritannia hevder Moskva forsøker å etablere prorussisk styre i Ukraina

– Vi har informasjon som indikerer at den russiske regjeringen er ute etter å innsette en prorussisk leder i Kiev. Samtidig som landet vurderer om det skal invadere og okkupere Ukraina, heter det i en pressemelding fra det britiske utenriksdepartementet.

Ifølge departementet blir Jevgen Murajev, tidligere medlem av det ukrainske parlamentet, vurdert som en potensiell kandidat.

Murajev leder det vesle, prorussiske partiet Nashi, som for tiden ikke har noen representanter i nasjonalforsamlingen. Han regnes også som eier av TV-kanalen Nash, som blir anklaget for å sende prorussisk propaganda.

Ber Russland trappe ned

– Informasjonen som frigis i dag kaster lys over omfanget av russisk aktivitet utformet for å undergrave Ukraina og er et innblikk i Kremls tankegang, sier utenriksminister Liz Truss.

Det er ikke klart på hvilken måte britiske myndigheter mener Russland vil innsette et russiskvennlig styre.

Tuss ber Russland om å trappe ned konfliktnivået, avslutte styrkeoppbyggingen langs Ukrainas grense og slutte å spre desinformasjon.

– Som Storbritannia og våre partnere har sagt gjentatte ganger, vil enhver russisk militær inngrep i Ukraina være en massiv strategisk feil med store kostnader, legger hun til.

Kontakt med tidligere politikere

I tillegg hevder utenriksdepartementet at den russiske etterretningstjenesten har kontakt med en rekke tidligere ukrainske politikere. Blant dem er:

Serhij Arbuzov: første visestatsminister i Ukraina 2012–2014 og fungerende statsminister i 2014.

Andrej Klujev: første visestatsminister 2010–2012 og stabssjef for tidligere president Viktor Janukovitsj.

Vladimir Sivkovitsj: tidligere nestleder for det nasjonale sikkerhets- og forsvarsrådet i Ukraina.

Mykola Azarov: Ukrainas statsminister 2010–2014.

Russland mener Storbritannia provoserer

Russland mener påstandene ikke har rot i virkeligheten.

Denne «desinformasjonen som spres av det britiske utenriksdepartementet er et annet bevis på at det er det merkelige Nato, ledet av angelsakserne, som eskalerer spenningen rundt Ukraina», heter det i en uttalelse gjengitt av nyhetsbyrået Ria Novosti.

Nyheten kommer samme dag som den russiske forsvarsministeren aksepterte en invitasjon fra sin britiske kollega om å møtes for å drøfte situasjonen i Ukraina.

USA er bekymret

Den kommer også dagen etter at utenriksministrene Antony Blinken og Sergej Lavrov, etter en uke med møter, holder døren åpen for nye møter og mer dialog for å løse striden om Ukraina.

USA mener påstandene er «dypt bekymringsfulle».

– Det ukrainske folket har suveren rett til å bestemme sin egen fremtid, og vi står sammen med våre demokratisk valgte partnere i Ukraina, sier Emily Horne, talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd.