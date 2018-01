Storbritannia får ensomhetsminister

– For altfor mange mennesker, er ensomhet en del av dagens moderne samfunn, sa statsminister Theresa May da hun fortalte om den nye utnevnelsen.

May har derfor utnevnt Tracey Crouch som i dag er minister for sport og sivilsamfunn, til ny minister for ensomhet.

– Jeg vil sette problemet på dagsorden og oppfordrer alle til å gjøre noe for å minske ensomheten blant eldre, omsorgspersoner, blant de som har mistet noen av sine kjære og folk som ikke har noen å snakke med eller dele sine tanker og erfaringer med, sa May, ifølge The Telegraph.

Regjeringa vil også jobbe med en større plan for å prøve å løse problemet, få på bordet mer fakta og gi økonomisk støtte til nabolagsgrupper, så de kan lage møteplasser for folk, skriver The Guardian.

Den drepte politikeren Jo Coxs idè

Utnevnelsen av en ensomhetsminister kom i forbindelse med arrangementer for å minnes Labour-politikeren Jo Cox, som ble drept av en høyreekstremist i 2016.

DREPT: Labour-politikeren Jo Cox, som ble drept av en høyreekstremist i 2016, engasjerte seg sterkt i kampen mot ensomhet. Foto: Matt Dunham / AP

Det var Cox som opprinnelig foreslo en egen minister for ensomhet.

– Jo Cox forstod omfanget av ensomhet her i landet og gjorde alt hun kunne for å hjelpe folk, sa May.

Cox var svært engasjert i temaet ensomhet og ledet en kommisjon som utredet forslag for å gjøre noe med problemet.

– Ensomhet forskjellsbehandler ikke unge og gamle

I desember i fjor kom kommisjonen med en rapport hvor de foreslo en nasjonal strategi for å bekjempe ensomhet og anbefalte å utnevne en egen minister til å lede arbeidet.

– Vi er veldig fornøyde med at regjeringa tar probemet alvorlig og handler så raskt. Jo Cox sa at «ensomhet ikke forskjellsbehandler unge og gamle», sa lederne i kommisjonen, Labour-politikeren Rachel Reeves og Seema Kennedy fra det konservative partiet i en felles uttalelse.

Den nye ensomhetsministeren, Crouch, sa at hun følte seg priviligert ved å skulle videreføre arbeidet til Cox:

– Jeg er sikker på at vi med støtte fra frivillige, næringslivsfolk og politikere fra alle partier, kan gjøre store framskritt i arbeidet med å minske ensomheten i landet, sa Crouch, ifølge The Guardian.