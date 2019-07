Storbritannia advarer mot å seile i Hormuzstredet

Derfor mener mange amerikanere det ikke er rasistisk å rope «Send henne tilbake»

Mange hvite amerikanere føler at de også må få kjempe for sine rettigheter i USA. Er det derfor et flertall av republikanerne i en fersk undersøkelse støtter ropene om at den somalisk-amerikanske demokraten Ilhan Omar må reise tilbake dit hun kom fra?