Storbrannen i London: – Ofrene ble myrdet av politiske beslutninger

McDonnell blir anklaget for å forsøke å politisere brannkatastrofen når han nå hevder at ofrene etter brannen ble myrdet av politiske vedtak.

I en debatt under Glastonbury-festivalen sa McDonnell følgende:

– Fungerer demokratiet? Det fungerte ikke hvis du var i en familie i 20. etasje i Grenfell Tower. Disse familiene, disse individene, 79 så langt, ble myrdet av politiske beslutninger som ble tatt i løpet av de siste ti årene, sa McDonnell.

Han utdypet:

– Beslutningene om å ikke bygge boliger, og ved å se på boligutbygging som ikke annet enn økonomiske spekulasjoner i stedet for å møte grunnleggende, menneskelige behov, myrdet familiene.

– Dødsfallene var uungåelige

Minst 79 mennesker omkom i brannen i Grenfell Tower i Kensington for knappe to uker siden. Foto: Frank Augstein / AP

Han påstår også, ifølge The Telegraph og BBC, at angivelige kutt i lønn til brannmenn og nedleggelse av brannstasjoner, bidro til at dødsfallene under branninfernoet var uungåelig.

Brannvesenet i London sier imidlertid at de ikke hadde ressursutfordringer dagen det brant, ifølge The Telegraph.

Mcdonnells kollega, John Healey sier at Mcdonnell drar den litt for langt.

– Jeg ville ikke brukt ordet «mord». Det er ikke mulig å peke på en direkte årsak og effekt. Vi har ikke alle detaljene fra Grenfell Tower, sier han.

Healey sier til Radio 4 Today at McDonnell prøvde å gi en stemme til «mennesker som opplever sinne og vantro og som spør hvordan tapet av 79 menneskeliv kunne skje».

Stanser salget av kledning

Minst 79 personer antas å være døde etter brannen i vest-London.

Plastkledningen som ble brukt på Grenfell Tower kan ha forårsaket at flammene spredde seg raskt på utsiden.

Det amerikanske firmaet Arconic, som leverte denne typen isolasjonsmateriale til Grenfell Tower, har avsluttet det globale salget av produktet til bruk på høyblokker.

Årsaken er «problemer» som er oppdaget etter brannen, skriver BBC.