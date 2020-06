Stor britisk studie viser at malariamedisin ikke virker mot covid-19

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er i en omfattende britisk undersøkelse forskere ved Oxford-universitetet har kommet frem til at hydroksyklorokin ikke virker mot covid-19.

Forskerne har gitt hydroksyklorokin til 1542 covid-19-pasienter og sammenlignet med 3132 andre pasienter som fikk vanlig behandling.

Resultatene viste ingen forskjeller i dødsrate eller lengde på sykehusopphold. Etter 28 dager hadde 25,7 prosent pasientene som fikk hydroksyklorokin dødd. Av dem som ikke fikk medisinen var 23,5 prosent døde.

Det er den første store randomisert testen som er gjort. Professor Martin Landray ved Oxford-universitetet er krystallklar i sin konklusjon

– Det er en stor engelsk studie der man undersøker forskjellige behandlinger mot covid-19. Man har nå sett på de pasientene som fikk hydroksyklorokin og der viser det seg at behandlingen ikke har noen virkning. sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen. Foto: Legemiddelverket

– Dette er ikke en behandling for covid-19. Det virker ikke. Vi kan nå slutte å bruke en medisin som er ubrukelig, sa Landray.

De britiske forskerne får full støtte fra medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen.

– Dette er mer eller mindre det endelige svaret. Det kommer også resultater fra en stor studie fra WHO som kalles «Solidarity», der også Norge har vært med. Når vi har resultatet av disse to studiene, har vi det endelige svaret, sier Madsen til NRK.

Startet med fransk professor

Teorien om at hydroksyklorokin skulle være effektivt mot covid-19 ble lansert av den franske professoren Didier Raoult 17. mars.

Raoult, som er spesialist på smittsomme sykdommer, hadde da prøvd ut medisinen på 24 pasienter. Men han hadde ingen kontrollgruppe med pasienter som ikke fikk medisinen.

– Det var basert på en studie med dårlig forskningsteknikk og ble fremmet av blant andre Fox News og president Trump som om dette skulle være en vidunderkur. Det er det altså definitivt ikke, sier Steinar Madsen.

– Remdesivir mest aktuell

Den franske professoren Didier Raoult var mannen som mente at hydroksyklorokin skulle være effektivt mot covid-19. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Den britiske studien ser også på flere andre medisiner, blant annet HIV-medisin, et steroid og en type antibiotika. Det testene fortsetter, mens utprøvingen av hydroksyklorokin nå er stoppet.

Antall døde av covid-19 passerte lørdag 400.000 og det foregår mange studier på mange legemidler rundt i verden.

– Den mest aktuelle medisinen å teste ut i dag er ikke hydroksyklorokin, men Remdesivir som har vist positive resultater i noen studier, sier Steinar Madsen.

Remdesivir ser ut til å gi en positiv virkning ved at sykdomsforløpet blir forkortet

– Det er veldig viktig hvis vi får mange pasienter som må på sykehus at de kan skrives ut tidligere, sier Madsen.

Tester eksisterende medisiner

Han sier at det først og fremst er legemidler som er utviklet for andre sykdommer som nå blir testet for om de virker mot covid-19.

– Det tar veldig lang tid å utvikle nye legemidler, sier Madsen.

Mange norske pasienter har vært med på den store WHO-studien som kalles «Solidarity». Men Norge kan ikke bidra så mye, rett og slett fordi det er så få syke i landet.

– Norge er heldige ved at vi har slått ned epidemien og vi har veldig få pasienter igjen som egner seg til å være med i disse studiene, sier den medisinske fagdirektøren. i Legemiddelverket.

