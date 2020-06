Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Myndighetene i Vietnam tillater fulle tribuner uten sosial distanse når ligaen starter opp igjen.

Publikum sjekkes for feber og må ha på seg masker, men får stå så nær hverandre som de gjorde før koronapandemien.

På en kamp i Nam Dinh var det nesten 30.000 tilskuere. Til tross for påbudet om masker, viser bildene at de færreste hadde på seg masker på tribunen.

– Hvis vi var redde for viruset, ville vi ikke kommet, sa tilskueren Dinh Van Tam til Reuters.

Publikum måtte ha på masker og ble sjekket for feber før de fikk komme inn på stadion i Nam Dinh. Foto: KHAM / Reuters

Ingen koronadøde

Vietnam er i stand til å åpne fotballtribunene fordi landet er en av de store suksessene i kampen mot koronaviruset.

Ifølge oversikten fra Worldometers har bare hatt 328 smittede og ingen koronadødsfall siden pandemien brøt ut.

Landet med 97 millioner innbyggere har lyktes til tross for at de har en langt grense til Kina og vanligvis mottar flere millioner kinesiske turister hvert år.

Vietnam har også langt færre leger enn mange rikere land. Eksempelvis har Sør-Korea tre ganger så mange leger per innbygger, skriver CNN.

Bevitnes av britisk lege

– Hvis det var urapportert eller ukontrollert smitte i samfunnet, ville vi oppdaget det på sykehuset, sier den britiske legen Guy Thwaites. Foto: Oxford-universitetet

Selv om kommuniststyrte Vietnam ikke alltid er like sannferdige med tall og statistikk, sier den britiske legen Guy Thwaites at han mener tallene er troverdige.

Thwaites arbeider på et sykehus i Ho Chi Minh-byen som behandler covid-19-pasienter.

– Jeg går til avdelingene hver dag. Jeg kjenner tilfellene og vet at det ikke har vært noen dødsfall, sier han.

Reagerte tidlig

Vietnams suksess skyldes flere faktorer. Landet reagerte raskt etter at utbruddet av korona i Kina ble kjent.

– Vi ventet ikke på retningslinjer fra WHO. Vi brukte data fra inn- og utland og satte inn tiltak tidlig, sier Pham Quang Thai ved Nasjonalinstituttet for epidemi og hygiene i Hanoi.

Flere uker før det første tilfellet av koronasmitte ble oppdaget i Vietnam 23. januar, hadde landet innført strenge karantene- og kontrolltiltak på grensene.

Landet var også tidlig ute med å stenge ned områder med smitte. 12. februar stengte landet et område med 20.000 innbyggere etter at det var oppdaget sju smittetilfeller.

Det var den første nedstengningen av et område i verden utenfor Kina.

Det lave smittetallet har ført til at myndighetene har kunnet sette inn et effektivt program for å spore smittede og sette folk i karantene.

Restauranter og kafeer åpner opp i Hellas, som denne i Athen der folk etterlever regler om sosial distanse. Foto: Costas Baltas / Reuters

EUs problemland ble suksess

Hellas har i årevis vært sett på som et av landene i EU med størst problemer.

Finanskrise, korrupsjon og skyhøy arbeidsløshet har ridd landet.

Da koronaviruset herjet i Italia og Spania, fryktet mange grekere at landet deres ville bli neste offer, skriver The Independent.

Landets helsevesen har blitt svekket av et tiår med økonomisk nedgang og landet har EUs nest eldste befolkning, noe som skulle gjøre landet utsatt for koronaviruset.

I stedet har landet vist seg som en av suksesshistoriene i kampen mot viruset. Tall fra Worldometers viser at 180 grekere har mistet livet av covid-19.

Det betyr en dødsrate på 17 personer per én million innbyggere, langt under den norske dødsraten på 44 per én million.

Hellas har hatt suksess fordi landet tidlig stengte ned. 27. februar, dagen etter at det første covid-19-tilfellet var registrert, avlyste myndighetene det årlige karnevalet.

Etter hvert ble skoler, kafeer, restauranter, museer og andre offentlige steder stengt og folk måtte i hovedsak holde seg hjemme.

Alle måtte melde fra til myndighetene om de forlot hjemmene sine, om det så bare var for å lufte hunden.

Resultatet er at Hellas så langt har kommet godt fra pandemien og nå ønsker turister velkomne fra utlandet.

Flere land har overrasket

Blant andre land som har gjort det bedre i kampen mot korona enn ventet er Georgia.

Så langt er det registrert 13 koronadøde i landet, en dødsrate på 3 per én million innbyggere. Til sammenligning har nabolandet Armenia en dødsrate på 62 per én million.

Vox trekker frem Slovenia og Jordan som andre suksesshistorier.

Fellesnevneren for suksess synes å være å sette inn harde tiltak tidlig, skriver nettstedet.

Tidlig under koronakrisen ble det skrevet mye om at Afrika kunne bli det hardest rammede kontinentet.

Så langt ser det ut til at kontinentet har sluppet bedre fra det enn fryktet. Enkelte land, som Ghana og Senegal har lyktes svært godt, selv om det har fått lite oppmerksomhet, skriver The Guardian.

Landene har dødsrater på 3 (Senegal) og 1 (Ghana) per én million innbyggere.

Begge landene har vært flinke til å bruke sine få ressurser effektivt. Senegal har utviklet et testsystem som koster rundt 10 kroner per pasient.

I Ghana blander de blod fra mange mennesker og tester det samlet. Først hvis de finner spor av korona i de prøvene, tester de individuelt.

The Guardians spaltist Afua Hirsch skriver at de vestafrikanske landenes suksess ikke blir møtt med de fanfarene de ville opplevd hvis det dreide seg om Europa eller USA.