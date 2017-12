Stoltenberg får forlenget perioden som Nato-sjef

Jens Stoltenberg tiltrådte som Nato-sjef i 2014. Han ble i utgangspunktet valgt for fire år, men med mulighet for forlengelse.

Nå er det altså bestemt at perioden forlenges til 2020.

Det ble klart etter at Natos råd, som består av ambassadørene fra de 29 medlemslandene, møttes i dag. NRK erfarte tidligere tirsdag at en forlengelse ville bli utfallet.

Solberg: – Bevis på at han har gjort en god jobb

Norges statsminister Erna Solberg er glad for at det blir ytterligere to år med Stoltenberg som Natos generalsekretær.

– HYGGELIG: Erna Solberg er glad for at Jens Stoltenberg fortsetter som Nato-sjef og beskriver ham som en samlende leder for forsvarsalliansen. Foto: NRK

– Det er veldig hyggelig. Det er et bevis på at han har gjort en god jobb, og at han oppfattes som en viktig samtalepartner. I en urolig verden rundt oss, har Nato vært enda viktigere, og da har Jens gjort en god jobb i disse årene, sier Solberg til NRK.

– Han klarer å binde sammen en allianse som nok har litt ulik vekt på hva som er hovedutfordringene. Noen er opptatt av hva som foregår sør for Europa, med den store uroen som er i Midtøsten, mens andre har vært sterkt opptatt av det som har skjedd i Ukraina og endringene i Russland. Likevel har vi et Nato som kanskje står mer sammen nå enn på veldig mange år.

Solberg bekrefter at Norge har jobbet for at Stoltenberg skulle få forlengelse.

– Det har vært en del av diskusjonen som vi har hatt med enkeltland, men det er først og fremst Jens' egen prestasjon som Natos generalsekretær som gjør dette.

Tyskland og USA ville ha Stoltenberg

Forrige uke uttalte både tyske og amerikanske myndigheter at de fortsatt ønsker Stoltenberg som Nato-sjef i to år til.

– Jens Stoltenberg er en utmerket generalsekretær og har Tysklands fulle støtte, sa forsvarsminister Ursula von der Leyen i en pressemelding i forrige uke.

– Han har ikke bare gjort en storartet jobb med å modernisere Nato og tilpasse alliansens strukturer i en endret sikkerhetssituasjon. Jens Stoltenberg er også en stor drivkraft for et tettere samarbeid mellom Nato og EU, sa den tyske forsvarsministeren.

Den amerikanske Nato-ambassadøren sa i forrige uke at de skulle diskutere forlengelsen i nær framtid.

– Han gjør en utmerket jobb, og jeg tror samtlige medlemmer i alliansen er veldig støttende til en forlengelse, sa Kai Bailey Hutchison.