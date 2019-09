Stjal gulldo til én million dollar

Radiostasjonen JackFM var de første til å melde om innbruddet i historiske Blenheim Palace i Oxfordshire.

– Kunstgjenstanden som er stjålet er et toalett med høy verdi. Det var utstilt i palasset, fortalte politiinspektør Jess Milne til stasjonen.

– Toalettet var koblet til rørene i bygningen, så dette har ført til betydelig skade og oversvømmelse, la inspektøren til. Han mener det ble brukt minst to biler under innbruddet.

Det som er stjålet er det berømte kunstverket «America» av italieneren Maurizio Cattelan. Toalettet tilhører Guggenheim-museet i New York, og ble i 2017 tilbudt utlånt til Det hvite hus. Utlånet ble ikke gjennomført.

Nå var det installert i et rom ved siden av der Winston Churchill ble født i 1874. Besøkende fikk tre minutter hver til å bruke toalettet.

BLE ÅPNET TORSDAG: Toalettet var en del av en utstillingen i Blenheim Palace, men natt til lørdag ble det stjålet. Foto: Wikimedia

Arrestert 66-åring

BBC melder også at det ble begått et innbrudd i fødestedet til statsministeren fra krigstiden natt til lørdag, og at en 66 år gammel mann er arrestert. Det kom tidlig melding om at toalettet var funnet, men dette er ikke bekreftet.

Toalettet blir beskrevet som fullt fungerende. Dette ble bekreftet av en stor gruppe besøkende til Guggenheim-museet.

SATIRIKER: Kunstneren bak gull-toalettet, Maurizio Cattelan, forsøker å provosere. Foto: ALAIN JOCARD / Afp

Toalettet blir også beskrevet som av massivt 18 karat gull, men det knytter seg litt usikkerhet til dette.

18 karat gull med en verdi på én million dollar tidlig i 2016 blir omtrent 1,6 liter gull. Ut fra bilder av toalettet kan det virke som en utfordring å bygge det med et så lite volum av konstruksjonsmaterialer.

Kanskje lurer kunstneren alle

I sosiale medier blir det stilt spørsmål om det er kunstneren selv som står bak innbruddet. Han har gjentatte ganger gjennomført såkalte «stunts».

Blant annet leide han ut utstillingsplassen sin under Venezia Biennalen til et reklamebyrå som satte opp plakater for en ny parfyme.