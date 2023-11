Stenger grenseovergang etter bileksplosjon

– Dette er åpenbart en veldig alvorlig situasjon, sier Canadas statsminister Justin Trudeau.

Grenseovergangen som går over de verdenskjente fossene Niagarafallene er nå stengt, og FBI og andre politimyndigheter etterforsker nå hva som har skjedd.

FBI bekrefter at et kjøretøy har eksplodert på brua. I en uttalelse sier at en etterforskning er iverksatt, men at situasjonen fortsatt er uavklart.

Kjøretøy som eksploderte kom fra Canada og forsøkte å ta seg inn i USA, skriver CNN.

President Biden har er informert om situasjonen.

– Presidenten har blitt informert om kjøretøyeksplosjonen på Rainbow Bridge-grensen. Han og apparatet hans følger utviklingen nøye, skriver pressesekretær for Det hvite hus Karine Jean-Pierre på X.

– To døde

Ifølge CNN og nyhetsbyrået AFP skal to personer som satt inne i bilen ha mistet livet i eksplosjonen.

Disse meldingene har foreløpig ikke blitt bekreftet.

Canadas statsminister Justin Trudeau sier de vurderer å sette inn flere tiltak for å sikre landets grenser. Foto: BLAIR GABLE

Canadas minister for offentlig sikkerhet og beredskap, Dominic LeBlanc, sier onsdag kveld, norsk tid, at det fortsatt er for tidlig å si om eksplosjonen var en villet handling, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Hva som forårsaket eksplosjonen er fortsatt ikke kjent, og ingenting er så langt offentlig bekreftet fra offisielle kilder.

Reuters melder at innledende undersøkelser kan tyde på at eksplosjonen oppsto som følge av uforsvarlig kjøring som resulterte i at bilen kolliderte og tok fyr.

Kilder New York Times har snakket med sier at det ikke er funnet noe sprengstoff i tilknytning til kjøretøyet.

Sprengte ved grensepost

Det jobbes nå med vitneavhør og innhenting av videoer fra åstedet.

CNN skriver at bilen først ble stoppet av grensevakter på en post der de måtte vise frem pass og lisenser.

Bilen skal deretter ha kjørt videre til neste post for videre undersøkelser. Det var på veien dit at bilen eksploderte, melder CNN.

– Vi vet ikke mye, bare at kjøretøyet prøvde å komme inn i USA og at de har stengt begge sider av broen, sier Aaron Ferguson, kommunikasjonsansvarlig for Niagra Falls til CNN.

Rainbow Bridge går over Niagaraelven og er en av fire grenseoverganger som forbinder Ontario i Canada med delstaten New York.

Grenseovergangen mellom Canada og USA på Peace Bridge er stengt etter en eksplosjon på Rainbow Bridge ca. 30 km unna. Du trenger javascript for å se video. Grenseovergangen mellom Canada og USA på Peace Bridge er stengt etter en eksplosjon på Rainbow Bridge ca. 30 km unna.

– Veldig alvorlig

Bilder fra stedet viser at nødetatene er på plass, og at det oppsto kraftige branner etter eksplosjonen.

Dominic LeBlanc vil om kort tid møte med Alejandro Mayorkas, USAs sikkerhetsminister og leder av Homeland Security, om situasjonen på grenseovergangen.