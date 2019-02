Statsministerens kontor: – Norske IS-krigere har rett til å komme hjem

Den territorielle kampen mot IS er helt i sluttfasen. Ifølge Reuters kontrollerer IS nå kun et område som er 700 ganger 700 meter.

Nå bekrefter Statsministerens kontor overfor NRK at IS-krigere som er norske statsborgere har rett til å komme tilbake til Norge. De vil deretter bli straffeforfulgt.

Barn av IS-kriger vil ikke bli straffeforfulgt, men forsøkt skjermet og fulgt opp.

Ifølge SMK og PST skal det dreie seg om 30 krigere og 30–40 barn. Norge vil imidlertid ikke aktivt hente dem. De må melde seg for en norsk utenriksstasjon hvis de vil hjem til Norge.

– Vi kan ikke sende inn norske diplomater og hente noen ut nå. Men om det blir en annen type løsning så må vi også ta ansvar for våre borgere på et tidspunkt, sier Erna Solberg til VG.

Frykter at USA trekker seg ut

Gitt den militære og territorielle seieren frykter norske myndigheter at USA skal bruke seieren som årsak til å trekke egne styrker ut av Syria.

Det advarer Solberg mot.

– Utfordringen (hvis USA trekker seg ut, red.anm.) er at de da står uten militær innflytelse, og det er de med slik innflytelse som kommer til å ha størst påvirkning på hvordan Syria skal bli i fremtiden. Trekker USA seg ut, vil Tyrkia, Russland og Iran ha størst innflytelse på Syrias utvikling, sier Solberg til NRK under sikkerhetstoppmøtet i München.

Samtidig gjør nedkjempelsen av IS at gjenværende medlemmer kan bli enda vanskeligere å få kontroll på.

– Man må huske at IS også blander seg med lokalbefolkningen. De har massevis av folk og mennesker som er deres, og som er i stand til å gjøre handlinger.

Pentagon advarer egen president

Det vakte oppsikt da USAs president Donald Trump kunngjorde at han ville trekke USAs styrker ut av Syria. Blant dem som advarer mot en slik løsning, er Pentagon og USAs øverstkommanderende i Midtøsten.

– Selv om dette området er gjenerobret, er det viktig å forstå at kampen mot IS og voldelige ekstremister ikke er over og at vårt oppdrag ikke er endret, sa Votel.

Han anslo at IS fortsatt har mellom 1.000 og 1.500 væpnede krigere sør i Eufrat-dalen nær grensa til Irak, der de har spredt seg og ligger lavt.

Dersom USA trekker sine styrke rut av Syria, kan IS returnere i løpet av seks til tolv måneder, anslo Votel i forrige uke.