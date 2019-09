Mangayamma Yaramati (74) og mannen Sitarama Rajarao (82) ble endelig foreldre torsdag, da Yaramati fødte tvillinger. De to jentebabyene er i god form, ifølge legene. Det er ikke pappa Sitarama Rajarao, som ble rammet av et hjerteinfarkt, dagen etter fødselen.

Mangayamma Yaramati er trolig verdens eldste nybakte mor, ifølge legene hennes. (Hun blir beskrevet som både 73 og 74 år i ulike medier. The Washington Post har snakket med legen hennes Uma Shankar, som sier hun er 74 år.)

Paret hadde vært gift i 57 år og har forsøkt å få barn lenge. En uke før fødselen beskrev Mangayamma Yaramati det å endelig få barn som hennes lykkeligste øyeblikk.

«De kalte meg den barnløse kvinnen. Vi prøvde mange ganger og gikk til mange leger. Folk så på meg med anklagende øyne, som om jeg hadde syndet,» fortalte Yaramati før fødselen om livet som barnløs.

Voksende industri

Paret bodde på et eldrehjem i delstaten Andhra Pradesh sørøst i India da de fikk tilbud om å forsøke prøverørsbehandling, ifølge India Today. Det ble brukt donoregg fra en annen kvinne og sæd fra den 82 år gamle Sitarama Rajarao.

Det har vært flere eksempler på eldre kvinner og menn som har blitt mødre og fedre for første gang i høy alder i India de siste årene. I 2016 fikk en annen indisk kvinne, Daljinder Kaur, sitt første barn som 72-åring. Yaramati og mannen bestemte seg for å forsøke prøverør etter at en nabo i 50-årene ble gravid på den måten, sier parets lege Uma Shankar.

Det er ikke lett å være barnløs i India, et mannsdominert og tradisjonelt samfunn. Ny teknologi har gjort prøverørsbehandling billigere, og fertilitetsindustrien vokser raskt. Et forsøk koster rundt 12.500 kroner, ifølge nettsiden Indira India. Det er rundt 2000 fertilitietsklinikker som tilbyr prøverør for eldre kvinner, ifølge BBC.

Uregulerte fertilitetsklinikker gir barnløse nye muligheter. Men mange mener det bør være en øvre aldersgrense for å bli foreldre. Blant dem er lege R.S. Sharma ved India Council of Medical Research.

– Bør reguleres

R.S. Sharma sier en øvre aldersgrense vil beskytte både helsen til kvinnen og framtiden til barna, som sjelden rekker å bli voksne før foreldrene dør.

Gjennomsnittlig levealder i India er 68,5 år.