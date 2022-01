Spotify fjerner musikken til Neil Young

«De må velge mellom meg eller Rogan. De kan ikke ha oss begge».

Det skrev Neil Young i et åpent brev til det svenske strømmeselskapet Spotify.

Spotify valgte å beholde podkasten til Joe Rogan.

Young protesterer mot innholdet i verdens mest populære podkast, The Joe Rogan Experience. Nylig inviterte Rogan en lege som ikke tror på koronavaksinen og som er svært populær blant vaksineskeptikere. Ifølge legen har millioner av mennesker blitt hypnotisert til å ta vaksinen.

Nå er nesten all musikken til Neil Young fjernet fra Spotify. Torsdag morgen var bare ett av Youngs over 40 album tilgjengelige på strømmetjenesten.

Krever sannferdighet

Rundt elleve millioner mennesker lytter til The Joe Rogan Experience, som blir sendt eksklusivt på Spotify. Det gir både Rogan og Spotify et særlig ansvar for å komme med sannferdig informasjon, mener Young.

«Jeg gjør dette fordi Spotify sprer usann informasjon om vaksiner, noe som potensielt kan være dødelig for dem som tror på desinformasjonen selskapet sprer», skriver Neil Young i brevet som først ble publisert på hjemmesiden til Young.

Der skriver Young at han kommer til å miste 60 prosent av inntekten sin fra strømming ved å miste Spotify som plattform, men at han gjør dette «i sannhetens navn».

Podkastvert Joe Rogan. Foto: Rob Kim / Afp

Joe Rogan har også tidligere hatt gjester som har blitt slettet fra andre plattformer på grunn av spredning av desinformasjon. Rogan har så langt ikke svart på kritikken fra Young.

Har ukjente regler

Desinformasjon om koronapandemien og vaksinene har ført til stor skepsis i mange miljøer, og nettsteder som Twitter og Facebook, sletter eller merker innlegg med usann eller kontroversiell informasjon. Også Spotify har slettet podkaster med desinformasjon før, men selskapet har ingen offentlige retningslinjer når det kommer til desinformasjon.

Spotify sier i en uttalelse at de har grundige retningslinjer for å sikre god informasjon på plattformen sin og at de er lei seg for at Neil Young nå protesterer.

«Vi har fjernet over 20.000 podkastepisoder i forbindelse med COVID siden starten av pandemien. Vi er lei oss over Neils avgjørelse om å fjerne musikken sin fra Spotify, men håper han kommer tilbake snart », skriver selskapet til radiostasjonen NPR.

Neil Young vil ikke dele plattform med Joe Rogan. Foto: Amy Harris / AP

Neil Young er blant verdens mest kjente artister og har over seks millioner lyttere månedlig på strømmetjenesten Spotify.

Flere har reagert på at Joe Rogan og Spotify sprer desinformasjon om pandemien. Tidligere denne måneden sendte 270 helsearbeidere og forskere et åpent brev til selskapet der de anklager både podkasten og Spotify for å spre farlige konspirasjonsteorier.