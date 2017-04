Spanske ETA gir fra seg våpnene sine

Når ETA nå legger ned våpnene blir dette trolig slutten på ETAs mer enn 40-årige kamp for en baskisk stat i sørvestre Frankrike og nordlige Spania. Men selv om de gir fra seg en liste over sine hemmelige lagre til franske myndigheter, betyr ikke det at nødvendigvis at seperatisgruppen legges ned.

Gruppen har ikke sagt noe om at den skal oppløses.

Eksplosiver og håndvåpen på lager

Begge landene har nektet å forhandle med organisasjonen som står på EUs liste over terrororganisasjoner.

Etter å ha drept flere enn 850 mennesker erklærte ETA våpenhvile i 2011. Nå gir separatistgruppen fra seg en liste over sine hemmelige våpenlagre til franske myndigheter. Rundt tolv lagre skal befinne seg i Pyreneene, i området rund den sørfranske byen Bayonne, nær den spanske grensen.

På lagrene skal det ligge rundt to tonn eksplosiver og 130 håndvåpen, sier fransk antiterrorpoliti.

ETA ble grunnlagt i 1959 mens Franco regjerte i Spania og har stått bak flere bomber og skyteangrep. Flere tusen skal ha blitt skadet.

Drepte 21 mennesker i Barcelona i 1987

Deres første dødsoffer var en ansatt i det hemmelige spanske politiet i 1968. Den siste som ble drept av ETA skal ha vært en fransk politimann som ble skutt i 2010. I 1987 plasserte organisasjonen en bombe på et supermarked i Barcelona og drepte 21 mennesker der.

Avvæpningen regnes som nest siste steg i en årelang fredsprosess. Franske og spanske myndigheter krever at den ETA skal oppløses, men den baskiske separatistorganisasjonen har altså ikke sagt om eller når dette eventuelt vil skje.

Den spanske regjeringen har gjort det klart at ETA ikke bør vente seg noe som helst i bytte mot avvæpningen.