Sinte spanjoler skjeller ut og spytter etter folk som går ut

Kriser får gjerne fram det beste og det verste i folk, heter det. Mens det etableres hjelpegrupper der naboer som ikke kjenner hverandre går i butikken for hverandre, krangler andre om at joggerne tar for stor plass. Mens noen selger munnbind til overpris, levere andre sine fra seg til sitt lokale sykehus.

Noen må holde hjulene i gang

Noen naboland tar imot syke pasienter når de har kapasitet til å hjelpe, mens andre steder får de som er med på å holde hjulene i gang kjeft når de går ut for å komme seg på jobb.

I Spania har alle ikke-nødvendige forretninger og firmaer fått beskjed om å stenge dørene. Folk skal holde seg hjemme. Men matbutikker er åpne, de som jobber der må komme seg på arbeid. Det samme gjelder selvfølgelig sykehusene og sykehjemmene og legekontorene.

Mange av disse melder om at de blir skjelt ut, skriver den spanske avisen El Pais.

Laura, som jobber i en matbutikk, forteller at hun har begynt å ta på seg jobbuniformen hjemme.

– En morgen jeg skulle på jobb klokka 0630, var det en dame som ropte til meg. «Gå hjem igjen. Eier du ikke skam?»

Hun forteller at hun åpnet kåpen sin, viste fram uniformen, og ba damen passe sine egne saker.

– Det er hyggelig at de går ut på balkongene sine og klapper for oss, men jeg syns det hadde vært bedre om de sluttet å kjefte, sier hun til avisen.

Noen får lov til å gå ut

Victoria Vivancos har en sønn med autisme. En tidlig lørdag morgen gikk hun og han ut i byen Murcia. De opplevde flere tilrop. «Er du helt gal?» «Ikke gå på tur nå!» var noen av beskjedene som ble gaulet ned til dem.

– Loven tillater at jeg går ut med ham. Han trenger meg, sier moren.

På Twitter bekrefter politiet det Vivancos sier.

«Barn med visse utfordringer kan gå på visse betingelser. Noen naboer har bebreidet deres ledsagere uten grunn», skriver det lokale politiet i Pinto, i Madridregionen, her:

Ble spyttet etter

Cristina er sykepleier og ble skjelt ut da hun kom hjem fra sykehuset der hun jobber på laboratoriet.

– Kom deg hjem, du kommer til å smitte noen, din idiot, var meldingen, som ble fulgt av en spyttklyse.

Da Christina prøvde å forklare at hun bare var på vei hjem fra jobb, var svaret at kvinne ikke hadde tid til å høre hele livshistorien hennes. Og så ble det sendt av gårde nok en klyse.

En beboer i en leilighet i Pamplona klapper for den innsatsen helsearbeidere gjør i kampen mot koronaviruset. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Etter Italia er Spania det landet i Europa som er hardest rammet av koronautbruddet.

Både lørdag og søndag ble det satt dystre rekorder i antall døde av Covid19. Flere enn 6500 er døde og nærmere 80.000 spanjoler smittet av viruset. Lørdag bestemte myndighetene at alle ikke-essensielle arbeidstakere må holde seg hjemme fram til 9. april for å begrense spredningen.

– De fleste er hjelpsomme

Krisepsykolog Atle Dyregrov sier at det ofte er slik at folk føler seg truet når de er redde.

– Det er viktig for oss at butikkansatte går på jobb. Vi trenger dem for at vi skal kunne leve slik vi gjør. Men for den som ser noen ute på gaten, kan det virke helt irrasjonelt at den personen er ute og går, sier han til NRK.

Da er det viktig at vi blir minnet på at det er noen som må ut, og at de er unntakstilfeller, mener han.

Krisepsykolog Atle Dyregrov sier han ikke har hørt som lignende sammenstøt i Norge. Foto: Senter for krisepsykologi

– Selv om vi har vært oppgitt over hytteeiere som ikke respekterer forbudet og joggere som ikke er flinke til å holde avstand, har jeg ikke hørt om noen lignende reaksjoner her hjemme, sier Dyregrov.

Han sier det er en myte at folk blir egoistiske i krisesituasjoner og er ikke bekymret for at vi skal få lignende situasjoner i Norge.

– Vi tror folk får panikk, men det er sjelden. Mange er hjelpsomme. Og vi skal ikke være lokalt politi, vi må huske på at vi gjør dette for hverandre, sier krisepsykologen.