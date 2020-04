Korona-krisen: Europa håper det verste er forbi

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nesten to tredjedeler av alle koronadødsfall i verden har vært i Europa. Men nå ser det ut til at de strenge karantenelovene har hjulpet.

I flere europeiske land melder helsemyndigheter om lavere smittetall, færre pasienter på intensivavdelingene og færre døde.

DANSER: En kvinne i Barcelona danser på balkongen sin. Foto: Nacho Doce / Reuters

Over 20.000 mennesker er døde av covid-19 i Spania, et av landene i verden som er hardest rammet. Men både dødstallene og antall nye smittede har nå sunket noe.

Fra i går til i dag døde 565 spanjoler som følge av covid-19. Det er 20 færre enn døgnet før, sier Spanias helseminister.

Nødhjelpskoordinator Fernando Simon sier de vurderer å myke opp på de strenge koronareglene.

– Vi er veldig nærme å kunne myke opp, men ikke helt ennå, sa Simon på en pressekonferanse lørdag.

Spanjolene har et av de strengeste portforbudene i Europa. I Barcelona har ikke barna i byen vært ute på 35 dager, sier Judith Argila (35) til NRK. Det begynner å tære på både helse og humør.

– Vi har sett smittetallene og har ett visst håp. Samtidig er usikkerheten stor og mange begynner å bli utålmodige. Flere ber om en oppmykning, så vi kan gå ut på tur eller trene ute, som i ander europeiske land, sier Argila, som bor i Barcelona sentrum.

Tyskland har «kontroll»

Tysklands helseminister Jens Spahn sa allerede for en uke siden at flere ble friskmeldte enn syke. Nå sier tyske myndigheter at pandemien er «under kontroll».

Smitteraten har gått ned til 0,7. Det betyr at hver smittede person smitter mindre enn en annen i gjennomsnitt. I Norge er tallet nå 0,67.

3.868 tyskere har dødd av covid-19 og tallet øker. Det er likevel langt færre enn i de andre store EU-landene Spania, Frankrike og Italia. 134.000 tyskere er bekreftet smittet.

KONTROLL: Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Foto: Bernd Von Jutrczenka / AFP

Også Frankrike øyner lys i enden av tunnelen.

Fredag hadde antall koronapasienter på franske intensivavdelinger sunket for niende dag på rad, fra 6.248 torsdag til 6.027 på fredag. Denne uka sa president Emmanuel Macron at portforbudet vil vare til 11. mai.

Leder for Verdens helseorganisasjon (WHO) i Europa, Hans Klimt, sier det er grunn til forsiktig optimisme i deler av Europa.

– De neste ukene kommer til å bli kritiske. Vær ikke i tvil: Selv om det er vårvær, står vi midt i en storm, sa Kluge på en pressekonferanse torsdag.

Italia: Seier i sør

I Italia, som først ble hardt rammet av viruset i Europa, døde 575 mennesker fra torsdag til fredag denne uka. Da det stormet som verst i slutten av mars, døde over 900 mennesker i døgnet. Antall pasienter på intensivavdelinger har sunket med 25 prosent de siste to ukene.

Nå erklærer italienske helsemyndigheter seier over koronaviruset sør i landet.

– Vi har hindret spredningen av smittetilfeller i de sørlige regionene. Dette er nå faktum, sa sjef for det italienske helsetilsynet Franco Locatelli fredag.

Statsminister Giuseppe Contis tiltak viste seg å være rett medisin, sa Locatelli.

Virusutbruddet i Italia startet i de rike provinsene i nord. For å hindre smittespredning til resten av landet, innførte Conti det som var Vestens første nasjonale nedstengning i fredstid.

Putin advarer russerne

Det går ikke bare fremover. I Russland økte antall registrerte smittede med over 4000 fra torsdag til fredag. Hittil er det bare registrert 273 dødsfall, men tallene øker raskt: 41 mennesker døde det siste døgnet. Russland kom sent i gang med portforbud. Nå advarer president Vladimir Putin mot høy spredning over hele landet.

STIGER RASKT: Antall smittede stiger i Russland. En kommuneansatt i smittevernutstyr spyler gata i Moskva. Foto: Sofia Sandurskaya / AP

I Storbritannia har 888 mistet livet etter å ha blitt smittet av koronaviruset det siste døgnet. Dermed har antallet døde steget til 15.464 personer. Det gjør at Storbritannia har det femte høyeste antall døde av covid-19 i verden.

Over 150.000 mennesker har mistet livet på verdensbasis

Også Belgia har høye dødstall i forhold til folketallet: Over 5000 mennesker er døde i landet med 11.4 millioner mennesker. Landet har nå det høyeste antall døde per 100.000 innbyggere i verden.

Nesten seks av ti mennesker i verden har helt eller delvis fått begrenset sin bevegelsesfrihet og oppholder seg nå stort sett hjemme, viser tall fra nyhetsbyrået AFP.

Omtrent 580.000 av de drøyt 2,2 millionene som har fått påvist koronaviruset i verden, er friskmeldte, ifølge tall fra Worldometer.

