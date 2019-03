Den spanske dommeren Jose de la Mata opphevet hemmelighetsstemplingen av saken tirsdag. De etterlyste lederne av gruppen er mexicanske, amerikanske og sørkoreanske statsborgere.

Det var 22. februar en gruppe på ti personer tvang seg inn i Nord-Koreas ambassade i Madrid. Der skal de ha bundet og kneblet ambassadepersonell og klart å komme seg unna med computere og dokumenter. Angriperne stakk av fra åstedet i ambassadens egne biler.

En sørkoreansk journalist forsøker å få kontakt med de ansatte i Nord-Koreas ambassade i Madrid. Foto: SERGIO PEREZ

Spansk politi ble oppmerksom på det som skjedde da ektefellen til en av de ansatte på ambassaden klarte å klatre ut av vinduet før angriperne fikk tak i henne. Da politiet ble varslet om dette, dro de til ambassaden for å undersøke saken, men ble møtt av ansatte som nektet for at det hadde skjedd noe galt. Likevel ble saken etterforsket.

En politietterforsker sier til AP at angrepet på ambassaden trolig hadde forblitt ukjent hvis det ikke hadde vært for kvinnen som klarte å rømme fra angriperne.

Skal ha tatt kontakt med FBI

Ifølge rettsdokumenter har gruppens leder reist til USA og kontaktet FBI. Der skal han ha tilbudt dem materiale fra innbruddet. De spanske etterforskerne vil ikke opplyse om innholdet i materialet gruppen skal ha tilbudt FBI og om det amerikanske føderale politiet tok imot det eller ikke.

En kilde i FBI sier til AP at de verken vil bekrefte eller avkrefte noen av opplysningene, men legger til at de har et godt samarbeid med spanske justismyndigheter.

Det er ingen offisielle kommentarer til saken verken fra Nord- eller Sør-Korea.

Bilder av Nord-Koreas ledere knust

– Angriperne skal ha identifisert seg som medlemmer av en menneskerettighetsorganisasjon for frigjøring av Nord-Korea, sier dommer de la Mata. De oppfordret en av de ansatte ved ambassaden til å hoppe av, noe han nektet å gjøre.

Logoen til gruppa Cheollima Civil Defense, slik den fremstår på gruppens hjemmeside.

En anonym kilde i den amerikanske administrasjonen sier til nyhetsbyrået AP at gruppen kaller seg Cheollima Civil Defense.

Den har lagt ut en kort video på sin internettside som angivelig skal vise en mann som knuser bilder av Nord-Koreas tidligere ledere, Kim Il Sung and Kim Jong Il.

Ifølge teksten som følger videoen skal den ha blitt filmet på «vårt hjemlands jord», som kan tolkes som Nord-Korea ambassade i Madrid, skriver AP.

Video av at bilder av Nordkoreanske ledere knuses. Lagt ut av gruppen Cheollima Civil Defense

Avviser angrep

Men på gruppens hjemmeside avviser den at det som skjedde i Madrid var et angrep. Der står det at det var et svar på en akutt situasjon i ambassaden og at ingen der ble slått eller kneblet.

Cheolima Civil Defence hjemmeside

Gruppen skriver at den ikke kan fortelle mer, men at de vil fortsette å engasjere seg i det de kaller «ekstraordinært og sensitivt» arbeid rundt om i verden.

Var innbruddet i ambassaden et forsøk på å skaffe informasjon om Nord-Koeras forhandler med USA, Kim Hyok Chol? Foto: KYODO

Tidspunktet for angrepet, like før møtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump 28. februar, har ført til spekulasjoner om det var et forsøk på å skaffe seg informasjoner om Kim Hyok Chol som var Nord-Koreas sjefforhandler med USA.

Han var Nord-Koreas tidligere ambassadør til Spania, men ble utvist derfra i 2017 som svar på Nord-Koreas atomprøvesprengning det året.