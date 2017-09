Det var torsdag at president Trump beordret at Russlands konsulat i San Francisco, må stenge. I morgen skal FBI foreta undersøkelser i selve konsulatet og i boligene til de russiske ansatte.

Fredag kveld, ett døgn før FBI-razziaen, ryker det fra pipa på konsulatet.

En ansatt ved det russiske konsulatet i San Francisco forlater stedet fredag. Foto: Justin Sullivan / AFP

Russland raser

Russiske myndigheter hevder det som skjer, er et brudd på immuniteten til diplomater. Talsperson i russisk UD, Maria Zakharova, er provosert.

– USAs handlinger er en direkte trussel mot sikkerheten til russiske borgere, sier talskvinnen i en uttalelse sendt til internasjonale medier fredag kveld norsk tid.

Talsperson i det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, mener USA truer de ansattes immunitet. Foto: Ho / AFP

– Vi har mottatt varsel om at FBI skal ransake konsulatet i morgen 2. september, det gjelder også de ansattes boliger, sier talskvinne Maria Zakharova.

Zakharova sier at FBI har sagt at ansatte og deres familier må holde seg borte fra konsulatet og boliger i 10–12 timer på lørdag.

– Vi protesterer overfor myndighetene i Washington D.C og mener det de gjør er et brudd på internasjonal lov. – Vi mener vi har rett til å gjengjelde handlingen, sier talspersonen i det russiske utenriksdepartementet.

Det franske nyhetsbyrået AFP har vært på stedet og fotografert ansatte som forlater konsulatet og at det ryker fra pipa i bygningen. Det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press var raskt ute med nyheten fredag kveld norsk tid.

Det russiske konsulatet i San Francisco må stenge. Foto: Justin Sullivan / AFP

Frist innen lørdag

Russland har fått frist innen lørdag til å stenge konsulatet i San Francisco og to handelskontor, henholdsvis i New York og Washington D.C.

Det er et direkte svar på at russiske myndigheter har utvist flere hundre amerikanske diplomater fra Russland. Det igjen var et svar på at Kongressen i USA tidligere i sommer vedtok strengere sanksjoner mot Russland.

Både USA og EU har innført en rekke sanksjoner mot Russland etter at russiske styrker i 2014 rykket inn og annekterte Krim-halvøya som inntil da var en del av Ukraina.