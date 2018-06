Søreide berømmer Afghanistan og Taliban for våpenhvilen

– Våpenhvilen har for en stund redusert voldsnivået i Afghanistan og gitt det afghanske folk et pusterom fra krigens hverdag. Jeg er glad for den afghanske regjeringens våpenhvileforlengelse og oppfordrer Taliban til å gjøre det samme, sa Søreide i en uttalelse lørdag. Hun benyttet også anledningen til å ønske alle afghanere «til lykke ved id».

Våpenhvilen i landet skal vare i tre dager og finner sted for å sammenfalle med id al-fitr, avslutningen på den muslimske fastemåneden ramadan.

I uttalelsen fra Utenriksdepartementet heter det at det nå gjenstår å se om den våpenhvilen som er kunngjort kan forlenges eller benyttes av partene for å komme raskere til forhandlingsbordet.

Klemte hverandre

– Norge støtter forslaget om fredssamtaler mellom aktørene i Afghanistan-konflikten fullt ut. Det vil kreve mot og tålmodighet, men er nødvendig for å skape varig fred, sa utenriksministeren.

Krigere fra Taliban og de afghanske sikkerhetsstyrkene ga hverandre klemmer og tok selfier da våpenhvilen trådte i kraft lørdag. Bilder av de uventede scenene som utspant seg, dukket raskt opp i sosiale medier og viste også opprørere og soldater som ba sammen i moskeer.