Sør-Sudans president forbyr synging av nasjonalsangen

Flere ledere og institusjoner skal ha spilt av nasjonalsangen spontant.

Det er ifølge ministeren for parlamentariske saker, Michael Makuei, et misbruk på nasjonalsangen som er skrevet kort tid etter frigjøringen i 2011, skriver nyhetsbyrået AFP.

«Til alles informasjon er nasjonalsangen kun ment for presidenten, til en funksjon der presidenten er til stede, ikke for alle», sa Makuei.

Ministeren bekrefter at presidentens ordre ble gitt under et kabinettmøte fredag.

Usikkert hva straffen er

Makuei presiserte at det eneste unntaket er Sør-Sudans ambassader som representerer presidenten og skolebarn som lærer sangen.

Ingen andre kan synge sangen uten presidentens tilstedeværelse. Forbudet skal også gjelde militærledere i uniform.

Det ble ikke gitt noen detaljer om hva slags straff som vil bli gitt dersom reglene ikke følges.

«Dette er ordre og hvis du ikke adlyder ordre fra presidenten, så bærer du ditt eget kors», sa Makuei.

Borgerkrig i Sør-Sudan

Sør-Sudan som er verdens yngste stat, er preget av uro og konflikt på grunn av flere års borgerkrig.

Den brutale borgerkrigen i Sør-Sudan har tatt livet av langt flere mennesker enn tidligere antatt.

Det nye anslaget lyder på nær 400.000, ifølge AFP.

Ifølge FN forekommer det ofte seksuell vold, sult og brudd på menneskerettighetene i landet.

Fredsavtale

I September 2018 ble en mange ganger forsinket fredsavtale signert.

Avtalen skulle få slutt på nesten seks år med borgerkrig.

At to militærledere skriver under på et dokument er likevel ikke nok til å sikre fred i Sør-Sudan. Det har tidligere vært skrevet fredsavtaler i Sør-Sudan som har blitt brutt.

Konflikten i Sør-Sudan har vart siden desember 2013, etter at Kiir ga daværende visepresident Machar sparken, etter en langvarig maktkamp.

Dette var starten på en lang borgerkrig, der folkegruppene dinka og nuer står mot hverandre.