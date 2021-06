Sør-Koreas nye konservative leder (36) sammenlikner feminister med terrorister

Det konservative partiet i Sør-Korea, Partiet for Folkets Makt, valgte fredag sin nye leder.

Flertallet på 43,8 prosent av stemmene gikk til Lee Jun-seok. Han er blant annet kjent for å ha sammenliknet feminister med terrorister.

Men han vil ikke lede partiet inn i presidentvalget i mars neste år. Han er for ung, fire år yngre enn kravet for å stille på 40 år.

Valget anses likevel som et generasjonsskifte i det ellers svært tradisjonelle landet, skriver The Straits Times. I det siste har unge sørkoreanere begynt å heve stemmene sine.

Kvinner kledd som hekser demonstrerer mot diskriminering på den internasjonale kvinnedagen i Seoul i 2019. Foto: Jung Yeon-je / AFP

Appellerer til unge menn med antifeministisk retorikk

Et av temaene som engasjerer er kjønnsforhold. Skandale på skandale knyttet til vold mot kvinner har preget nåværende president Moon Jae-ins periode ved makten.

Nyvalgte Lee Jun-seok mener det er «radikale feminister» som har skylden. At det er de som provoserer frem et økende kvinnehat.

– Aktivistene knuser disse mennene helt til de ikke kan reise seg lenger. Jeg lurer på hvordan de er forskjellige fra terroristene bak 11. september-angrepene. Begge utgjør en trussel for samfunnet når de prøver å begrunne sine ondsinnede mål, på bekostning av andre, skriver Lee i en bok utgitt i 2019.

Slikt er populært blant unge menn som føler at de har tapt på Moons feministvennlige politikk.

Her jubler Lee Jun-seok sammen med partifeller etter at seieren ble klar. Lee vokste opp delvis i Indonesia, hvor han gikk på en amerikansk skole. Foto: Kim Min-hee / AP

Håndplukket av tidligere president

36-åringen er utdannet ved Harvard i USA, hvor han studerte økonomi og informatikk. Han ble håndplukket av tidligere president Park Geun-hye som en mulig arvtaker. Det var før Park selv ble arrestert i en stor korrupsjonssak.

Sør-Koreas første kvinnelige president, Park Geun-hye. Her ankommer Park rettssalen under korrupsjonssaken som endte hennes politiske karriere. Foto: Kim Hong-ji / Reuters

Lees politiske karriere begynte i 2011, da han ble valgt inn som det yngste styremedlemmet i det konservative partiet, 26 år gammel. Lees ungdommelige ansikt vakte oppsikt, omgitt av gråhårede kolleger.

Før det startet han sitt eget utdanningsfirma, Edushare. Firmaet tilbyr en nettplattform der frivillige kan undervise underprivilegerte barn.

Tapte parlamentarisk valg – og gameshow

Lee Jun-seok stilte til parlamentarisk valg for de konservative i 2016, 2018, og 2020. Men hver gang endte det med tap.

Tap endte det også med da Lee deltok på gameshowet The Genius i 2013.

Allikevel var det en slags seier for den unge politikeren. Plutselig hadde han kjendisstatus.

Nå er den frittalende unge mannen blitt en nøkkelspiller i det sørkoreanske politiske landskapet. Han er sterkt kritisk mot president Moon, som er mer og mer upopulær.

Sør-Koreas nåværende president Moon Jae-in sliter med lav oppslutning. Foto: Pool / Reuters

En måling fra Realmeter viser at de konservative har støtte blant 40 prosent av de spurte. Moons venstreorienterte Demokratiske Parti får kun støtte fra 29 prosent.

Moon gratulerte sin nye rival med seieren på telefon tidligere i dag.

– Jeg tror det er et tegn på endring, ikke bare i politikken, men også i landet vårt, sa Moon, som håper på et godt samarbeid mellom de to partiene.