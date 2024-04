Det er snart to år siden EU-tjenestemannen og diplomaten Johan Floderus fra Sverige ble pågrepet i Iran under en feriereise med venner.

Han er anklaget for spionasje, for å stå i ledtog med den israelske sikkerhetstjenesten Mossad og for noe iranske myndigheter kaller «korrupsjon på jorden».

Alt sammen er blankt avvist av svenske myndigheter og EU.

Johan Floderus er fengslet i det beryktede Evin-fengslet i Teheran. Det er også her fjorårets mottaker av Nobels fredspris, Narges Mohammadi, sitter fengslet.

Svenske Kerstin og Matts Floderus bruker enhver anledning til å snakke med presse og engasjere seg i en kampanje for å få sønnen ut av fengsel i Iran. Foto: Marius Revold / NRK

Isolasjon og helvete

300 av dagene har Johan tilbrakt i total isolasjon.

– Han går gjennom ulike nivåer av helvete, forteller Johans far, Matts Floderus til NRK.

For ham og kona Kerstin endret livet seg totalt 17. april 2022, da de fikk beskjed om at sønnen ikke var med på flyet fra Teheran.

De første dagene visste de ikke hva som hadde skjedd med sønnen. Så kom beskjeden om at han var pågrepet av myndighetene. Men de fikk ingen informasjon om hvor han var, eller hvordan han hadde det.

Først etter seks uker bekreftet Iran offentlig at en spionasjemistenkt svensk statsborger var pågrepet. Først da fikk den Brussel-baserte diplomaten besøk i fengselet fra den svenske ambassaden til Iran.

Etter det skulle det enda gå mange måneder før familien i Kungälv fikk prate med ham. Den første telefonsamtalen kom i februar, ti måneder etter at han var fengslet.

Siden da har livstegnene vært få og uregelmessige, 33-åringen har sultestreiket flere ganger, for i det hele tatt få lov til å ringe hjem.

Johan har sultestreiket i fengselet i Iran flere ganger for å tvinge Iranske myndigheter til å la han snakke med familien sin. Foto: Privat

Noen ganger har de vært heldige, og har blitt oppringt med video. Første gang foreldrene fikk se ham, konstaterte de at Johan hadde gått mye ned i vekt.

Sønnen deler nå en liten celle 12 kvadratmeter med tre andre. Det er ikke senger der. De andre på cellen byttes ut etter en til to uker slik at Johan aldri blir godt kjent med noen.

Intense lys står på 24 timer i døgnet, forteller faren videre.

Ifølge Amnesty har lystorturen bidratt til at svensken har fått store smerter, angst og søvnvansker.

Stille diplomati til ingen nytte

I starten var det bare de mest betrodde som fikk vite at Johan Floderus var fengslet i Iran. Det ble forsøkt stille diplomati med hjelp fra EU og Sveriges utenriksdepartement.

– I starten besluttet vi å forsøke å holde stillheten, og dermed gi den andre parten en mulighet til å si at alt dette var en feil og slippe Johan løs uten å tape ansikt, forteller Matts Floderus.

Men tiden gikk, og lite skjedde. Fra cella i Evin-fengselet ga Johan Floderus uttrykk for at han ville at saken hans skulle bli kjent. Faren forteller hvordan sønnen uttrykte det fra cellen:

«My name, my face, my case må bli offentlig».

I september 2023, halvannet år etter at han ble pågrepet, skrev New York Times om den fengslede svensken. Saken har fått mye oppmerksomhet i både svenske og andre utenlandske medier.

Nå bruker Kerstin, Matts og deres to døtre enhver mulighet til å snakke om sønnen og kjempe for hans frihet.

Begge søstrene til Johan Floderus har engasjert seg i kampanjen for å få satt broren fri. Her fra et av de mange TV-intervjuene for å få oppmerksomhet rundt saken. Foto: Privat

Fra huset i Kungälv i Sverige har de åpnet dørene sine for NRK.

Ved spisebordet står en kommode fylt opp med familiebilder. Her er døtrene Tove og Ingrid samt små barnebarn. Og ikke minst bilder av Johan sitt liv. Fra han var liten, til han ble voksen og fikk skjegg, forteller faren med sorg i stemmen.

Hver dag når foreldrene skal spise middag tenner de et lys til minne om sin sønn. Her med bilde fra han var liten. Nå er sønnen 33 år. Foto: Privat

Hver dag når foreldrene spiser middag tenner de et lys for å minnes sønnen.

– Det er blitt altfor mange lys, sier faren.

Alle bildene viser en smilende gutt og senere blid mann.

Moren forteller at Johan allerede som ung var glad og nysgjerrige. Opptatt av språk, kultur og reiser.

– Hva syntes dere om at han skulle dra på ferie til Iran?

– Det var ikke noe vi reagerte på, for han har vært i Iran mange ganger.

Dette er det siste bilde foreldrene tok av Johan. De besøkte han i Brussel like før han dro på ferie til Iran. Siden har han ikke kommet hjem. Foto: Privat

Han snakker farsi flytende, etter å ha studert språket i Teheran. Og han hadde vært mange ganger i Iran, både på ferie, men også gjennom jobben sin ved EU-kommisjonen.

Denne gangen skulle han besøke en god venn som jobbet ved ambassaden. Sammen med venner reiste de rundt i landet på ferie, før han uventet ble pågrepet på flyplassen da han skulle fly hjem til Brussel.

Politisk spill

Pågripelsen fant sted kort tid etter at iraneren Hamid Noury fikk en livstidsdom i Sverige. Flere eksperter mener Iran bruker Floderus som pressmiddel for å få Noury utlevert til Iran.

Iran har i lang tid brukt arrestasjoner av utenlandske statsborgere som forhandlingskort for å sikre løslatelser av egne borgere og for å få frigitt frosne midler i utlandet.

– Det finnes ingen som helst grunn til å holde Johan Floderus frihetsberøvet, enda mindre er det grunn til å stille ham for retten. Dette har både Sverige og EU uttrykt svært tydelig overfor representanter for Iran, har Sveriges utenriksminister Tobias Billström tidligere sagt i flere intervjuer. Den iranske ambassaden i Norge sier til NRK at de som er fengselet i Iran er gjort det i henhold til loven.

Foreldrene til Johan ønsker ikke å uttale seg om et eventuelt politisk spill eller utveksling av fenger.

– Vi vil bare at de skal bruke alle verktøy de har i verktøykassa. Men vi vet ikke hvilke verktøy det er, sier Matts Floderus.

De er først og fremst opptatt av å få sønnen hjem. Og nå haster det.

I desember 2023 startet rettssaken mot Johan i Iran. Lars Rönnås fra den svenske ambassaden var til stede. Svenske myndigheter har helet tiden avvist Iran sin anklager mot Johan. Foto: AP

I desember startet den såkalte rettssaken mot han i Iran. Påtalemakten i Iran hevder Johan Floderus er en spion og krever dødsstraff.

Nå venter familien på forkynnelsen av dommen.

– Det er som å leve i et konstant mareritt. Tiden pendler mellom håp og fortvilelse. Det finnes knapt et ord som kan beskrive det vi går gjennom. Det er rett og slett fryktelig, forteller Kerstin Floderus til NRK.

Møt Johan Floderus sin foreldre og hør hele historien i Urix: