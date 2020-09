Sommeren 2020 er den varmeste sommeren i manns minne

Denne sommeren kommer til å bli stående som korona- og pandemisommeren. Den kommer også til å bli stående som den varmeste sommeren som noen gang er registrert på den nordlige halvkule.

Det er konklusjonen i en rapport fra National and Atmospheric Administration (NOAA) i USA.

I tillegg er august 2020 den nest varmeste augustmåneden som er målt. Snittemperaturen på både land og over hav var litt over 16,5 grader celsius. Det er nær én grad over normalen.

Kun i august 2016 har det vært målt høyere snittemperatur for denne måneden i de 141 årene man har målt. Ifølge NOAA, er alle de 10 varmeste augustene som er målt, målt etter 1998. De fem varmeste har alle funnet sted etter 2015.

Meteorolog: – Spesielt farlig på den nordlige halvkule

– Menneskeskapte klimaendringer finner sted overalt i verden, og til enhver tid. Men virkningen er spesielt farlig på den nordlige halvkule om sommeren, sier CNNs meteorolog Brandon Miller.

Han sier det ikke er tilfeldig at California, Oregon og Washington er hjemsøkt av branner i de årene når temperaturen er som høyest.

Slik som i år.

– Det er fordi klimaendringer gjør hetebølgene varmere og hyppigere. Økende temperaturer gjør tørke og brann mer utbredt. Den nordlige halvkule har mest land og størst befolkning. Derfor har de verste konsekvensene en tendens til å skje når temperaturen på den nordlige halvkule er på sitt høyeste, sier Miller.

STØRE ØDELEGGELSER: En brannmann går gjennom ruinene etter brannens herjinger på USAs vestkyst. Foto: Josh Edelson / AFP

Når det er sommer i nord, er det vinter i sør. Også der merkes den globale oppvarmingen. Den sørlige halvkule har målt sin tredje varmeste vinter på 141 år.

Trump: – Det kommer til å bli kaldere

USAs president, Donald Trump, er ikke enig i at de historiske brannene som herjer USAs vestkyst, skyldes klimaendringer. Både under årets og fjorårets branner har den sittende presidenten antydet at den viktigste årsaken er dårlig skogdrift.

TROR PÅ KLIMAOMSLAG: President Donald Trump mener vitenskapen ikke har oppdaget det enda, men at det kommer til å bli kaldere på kloden. Foto: US NETWORK POOL

Trump tror også at de klimaendringene som gir global oppvarming, vil opphøre. Under et møte om skogbrannene på vestkysten ble presidenten konfrontert med at stadig høyere temperatur gjennom hele året, er en stor del av utfordringen med hvorfor brannene oppstår.

– Det kommer til å bli kaldere. Bare vent og se, sa Trump.

– Jeg skulle ønske vitenskapen var enig med deg, svarte Wade Crowfoot som representerte California.

– Jeg tror ikke vitenskapen vet det, svarte Trump.