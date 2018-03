Soldater skal fjerne forgiftede gjenstander i Salisbury

Den britiske forsvarsministeren, Gavin Williamson, bekrefter at det nå settes inn militære for å bistå politiet. De rundt 180 soldatene skal fjerne kjøretøyer og gjenstander som Skripal kan ha vært i kontakt med, og som kan være forgiftet.

Alvorlig, men stabil

Søndag for snart en uke siden ble Sergej Skripal og hans datter Julia, funnet bevissløse på en benk ved et kjøpesenter i Salisbury, sør i England. Det ble kort tid etter kjent at de to var forgiftet av et ukjent stoff. De to ligger fortsatt på sykehus, og ifølge de siste opplysningene, er tilstanden alvorlig, men stabil.

Fredag har innenriksminister Amber Rudd besøkt sykehuset i Salisbury, og hun sier hun er full av beundring overfor personellet som behandler de to. Også en politimann behandles på sykehus, men tilstanden skal ha bedret seg.

Vil finne kilden til giftangrepet Du trenger javascript for å se video.

Kan ha funnet giften

– Jeg har kommet til Salisbury for å forsikre meg om at nødetatene får den hjelpen de trenger, sier Amber Rudd. Hun understreker at hennes viktigste oppgave, er å sørge for at folk i byen er trygge.

– Andre saker må vente til vi er helt sikre på følgene av dette, og til vi har funnet kilden til nervegiften. Ifølge ubekreftede meldinger, skal politiet nå ha funnet ut hvilken gift det er snakk om, men har ennå ikke gått offentlig ut med det. En teori politiet jobber ut fra, er at forgiftningen kan ha skjedd hjemme hos Skripal selv.

Det pågår fortsatt undersøkelser i og rundt huset der Skripal bor, sør i Salisbury. Foto: BEN STANSALL / AFP

21 mennesker er behandlet

Tilsammen 21 mennesker har fått behandling etter at de kan ha blitt eksponert for det farlige stoffet, som politiet onsdag bekreftet var en nervegift. Kilder i etterforskningen har bekreftet overfor BBC at det ikke er snakk om Sarin, som ble brukt under et angrep mot t-banen i Tokyo i 1995.

Det dreier seg heller ikke om VX, som er giften halvbroren til Kim Jong-un ble drept av på flyplassen i Malaysia i går.

Russland i søkelyset

Mistanken har blitt rettet mot Russland, blant annet på grunn av angrepet der den tidligere etteretningsoffiseren Aleksandr Litvinenko ble utsatt for et radioaktivt stoff i 2006. Men russiske myndigheter har kategorisk nektet for å ha noe med saken å gjøre. Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov har tilbudt å sende eksperter til Storbritannia for å bistå i etterforskningen.

Datteren til Skripal var på besøk fra Moskva og avisen The Times skriver at politiet undersøker om hun kan ha hatt med seg giften i god tro om at det var en gave.