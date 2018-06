Frankrike med stikk til Trump: Slående enighet i Europa

Klokken 18.03 norsk tid landet USAs president ved slottet i Malbaie, en to timers kjøretur nordvestover fra Quebec.

Dit får verken presse eller demonstranter bevege seg – politiet har sperret av et stort område rundt møtestedet som ligger ute på landet.

Før G7-møtet har uenighetene kommet til overflaten i form av Twitter-feide mellom Donald Trump og Frankrikes Emmanuel Macron.

Macron uttalte torsdag at de andre landene ikke må være redde for å inngå avtaler uten Trump.

Det to dager lange møtet antas å bli vanskelig etter at Trump har innført toll på stål- og aluminiumsimport.

Europeiske toppledere har på sin side gitt uttrykk for at de vil hindre regjeringen i Washington i å svekke den regelbaserte verdensordenen.

PÅ PLASS: Donald Trump og Emmanuel Macron ankommer G7-møtet i Quebec Foto: LEAH MILLIS / Reuters

Reuters: – Avtale er usannsynlig

I forkant av toppmøtet har de europeiske landene snakket sammen for å møte USAs president med en felles front.

– Enigheten var slående, opplyser en kilde i det franske presidentkontoret til Reuters.

G7 består av de sju landene USA, Canada, Japan, Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia.

Ifølge den franske kilden er europeerne enige om å jobbe for globale handelsregler.

Flere kilder blant G7-landene sier til Reuters fredag kveld at det er usannsynlig med en sluttavtale på grunn av tollstriden.

HILSES VELKOMMEN: Trump hilser på Canadas statsminister Justin Trudeau og hans kone Sophie Gregoire Trudeau Foto: CHRISTINNE MUSCHI / Reuters

Ønsket Russland tilbake

Før han forlot USA, tok Trump til orde for at Russland bør ønskes velkommen tilbake til gruppa, som tidligere het G8. Russland ble utestengt etter annekteringen av Krim.

I kveld opplyser Macrons kontor at Europa ikke er klar for å ta med Russland igjen.

Derimot ønsker de en advarsel mot Russland i sluttavtalen fra G7-møtet.

Frankrikes Emmanuel Macron, Tysklands Angela Merkel, Storbritannias Theresa May og Italias Giuseppe Conte er enige om en felles avvisning av russisk medlemskap, men åpner for en dialog med Russland. Tidligere har Conte indikert at han langt på vei var enig med Trump på dette punktet.

Theresa May uttaler på sin side at hun er uenig med Trump på noen områder, men at de har et forhold som gjør at de kan være ærlige med hverandre.

Hun ønsker en dialog med USA for å løse tollspørsmålet og forhindre fremtidige hindringer.

Trump vil forlate toppmøtet tidligere enn de fleste andre. Allerede lørdag i 10.30-tiden forlater han Quebec for å forberede seg til møtet med Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Singapore 12. juni.

Dermed får han ikke med seg Erna Solbergs innlegg om hav og forurensning.

Venter demonstrasjoner

Til slottet i Malbaie får verken presse eller demonstranter bevege seg – politiet har sperret av et stort område rundt møtestedet. Topplederne lander med egne fly på en flyplass like ved.

Unntaket er statsminister Erna Solberg. Hun kommer med vanlig rutefly til Quebec flyplass.

I byen Quebec var det ganske stille mens statslederne ankom i god avstand til folk flest.

Men politiet er i høy beredskap, og det ventes demonstrasjoner.

Politiet har alt fått melding om at det mindre grupper av demonstranter planlegger voldelige aksjoner.

VENTER DEMONSTRASJONER: Store politistyrker er i Quebec selv om toppmøtet er en to timers kjøretur unna. Det er ventet demonstrasjoner i byen også i dag. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Rundt pressesenteret – der 3000 tilreisende journalister skal jobbe – er det satt opp betongsperringer og høye gjerder. Politiet er også til stede overalt, og kan gripe inn raskt ved tumulter.

Nede i den vakre gamlebyen i Quebec har en del bar- og butikkeiere slått opp sponplater foran vinduene, så de skal unngå skader dersom det kommer til vold og steinkasting fra demonstrantenes side.

NRK snakket med næringsdrivende som ikke var særlig glad for at toppmøtet var lagt hit.

– Det kommer færre turister hit på grunn av det, og vi føler også at det er litt skremmende, sa en gallerist til NRK.