Ifølge tiltalen, som ble offentlig torsdag, skal ni av de mistenkte ha organisert sin kriminelle «forretning» fra innsiden av landets mest sikre fengsler. Tiltalene lyder på drap, narkotikahandel og annen kriminalitet.

Flere av dem sitter inne for livstid, allerede dømt for drap.

Fem andre er arrestert, mens det er utstedt arrestordre på de to siste.

Organiserte heroinsalg fra cella

I årene fra 2011 til 2016 skal 56 år gamle Ronald Yandell og 51 år gamle William Sylvester ha organisert og salg av heroin og metamfetamin fra fengselscella de delte. Ved hjelp av mobiltelefoner de hadde fått smuglet inn, skal de ha styrt salget som foregikk på gatene i Sacramento og flere andre byer i California.

– Dette er et kraftig tilbakeslag for Det ariske brorskapet, sa aktor McGregor Scott på en pressekonferanse i Sacramento torsdag.

Brorskapet er kjent som en rasistisk, nynazistisk kriminell organisasjon. I flere år skal organisasjonen ha styrt amerikanske fengsler med sitt skrekkvelde. I 2011 sto fire ledere tiltalt for over 30 drap.

Skal ha samarbeidet med meksikansk mafia

Dagens narkotikahandel skal ha vært mulig gjennom et samarbeid med meksikansk mafia, hevder amerikansk påtalemyndighet. Yandell, som er dømt for et dobbeltdrap, blir omtalt som en av tre ledere i det kriminelle nettverket.

Saken har vært etterforsket i flere år. Brorskapet blir knyttet til drapene på minst fem fanger, i tillegg skal det ha blitt gitt ordre om å gjennomføre fire andre drap, skriver The Sacramento Bee. Fire medlemmer som kom på kant med brorskapet ble drept i fengselets luftegård.

Brorskapet skal finnes i de fleste store fengsler i USA. Også her i Pelican Bay State Prison i California. Foto: Rich Pedroncelli / AP

«Blod inn, blod ut»

Brorskapets regler skal være «blod inn, blod ut». Det vil si at man må drepe for å få bli medlem og at den eneste måte å forlate brorskapet på, er ved å død.

I tiltalen omtales også drapet på Hugo «Yogi» Pinell, som var leder for en annen gjeng. Han ble drept i et fengsel i Folson i 2015. Der skal to fanger som var tilknyttet Det ariske brorskapet ha stukket ham mer enn 20 ganger med kniv, et oppdrag de tok for å bli tatt opp som fullverdige medlemmer, heter det.

Hugo Pinelli ble drept med minst 20 knivstikk. Foto: AP

Drapet på Pinell førte til opprør i fengselet og 11 fanger ble sendt til sykehus med knivskader, melder nyhetsbyrået AP.

Ifølge aktor McGregor Scott skal flere av de tiltalte ha begått så alvorlige lovbrudd at de risikerer dødsstraff, men han vil ikke si hvem det gjelder.

Advokat tiltalt for å ha smuglet narkotika i rullestolen

Rettsdokumenter og beskriver hvordan mobiltelefoner og annet utstyr ble smuglet inn, gjemt i snacks- eller kaffebokser og kjekspakker. En 39 år gammel advokat er mistenkt for å smuglet metaamfetamin, mobiltelefoner og sigaretter inn til fangene. Voktere skal ha funnet dette gjemt i setet på rullestolen hans. Advokaten har ikke kommentert påstandene, melder AP.

Det kriminelle brorskapet skal ha blitt grunnlagt i San Quentin-fengselet i California i 1960-årene og har vokst til å bli en av landets mest fryktede organisasjoner med rundt 20.000 medlemmer, melder den antirasistiske menneskerettighetsorganisasjonen Southern Poverty Law Center.