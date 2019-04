Rapport fra fengsler i Alabama: Tortur, voldtekt og drap

En av de statlige etterforskerne forteller at han i løpet av én uke opplevde ett drap, tre knivstikkinger, et halvt dusin slåsskamper, to narkotikabeslag, fire seksuelle overgrep og en overdose, skriver The Washington Post.

Alabama har 13 fengsler med rundt 16.000 innsatte. Hverdagslivet deres er preget av ekstrem vold og dårlige boforhold:

Innsatte med hjemmelagde våpen dreper hverandre og angriper fengselsbetjenter. Fanger som voldtar, torturerer og skader hverandre. Underbemannede fengsler, overfylt av fanger som det ikke er nok senger til.

St. Clair-fengselet i Springville. Her ble en fange funnet kvalt med tallet «1636» skåret inn på brystet. Foto: WILLIAM WIDMER / NYT

En innsatt forteller at han ble bundet til en seng og torturert i to dager uten at noen grep inn.

Det er ingen grense for voldsomhetene som blir brukt som eksempler i rapporten fra det amerikanske justisdepartementet som ble lagt fram denne uka.

Knivstukket i hodet, ryggen og armen – kalt «naturlig»

Mange av overgrepene er aldri blitt rapportert. Andre ganger har de fengselsansatte dekket over det som skjedde.

I 2018 ble et dødsfall i et av fengslene klassifisert som «naturlig» selv om den døde var blitt knivstukket i hodet, ryggen og armen og hadde en brist i hodeskallen.

Granskerne fant at drap, voldtekt og tortur var reelle trusler de innsatte i Alabama lever med. Overfallene er ofte gjort av andre fanger med hjemmelagde våpen.

De statlige etterforskerne har intervjuet 55 ansatte og 270 fanger.

Forholdene i fengslene i Alabama har vært elendige i mange år. Her fra en anstalt i Elmore i 2015. Foto: Brynn Anderson / AP

Åtte ganger så mange dødsfall

På landsbasis var det 7 dødsfall per 100.000 fanger i 2014 i USA. To år senere var tallet for fengslene i Alabama 56 dødsfall per 100.000. Det er åtte ganger så høyt som for det nasjonale gjennomsnittet, påpeker forfatterne av rapporten.

«Alle har kniver. Man trenger det for å overleve.» sier en av fangene som er blitt intervjuet.

En fange, som ble kvalt i 2016, fikk tallet «1636» skåret inn på brystet. Tallet referer til en av de verste syndene man kan begå i et fengsel, nemlig å tyste på andre innsatte.

En fengselsbetjent forteller at han stanset en fange som kom løpende i gangen i februar 2018. Han hadde 20 centimeter lang kniv stående i bakhodet.

Ansatte går heller ikke fri

I rapporten heter det at det er umulig å få en oversikt over overgrepene. De innsatte tør ikke rapportere om dem av frykt for represalier.

– Vi fant ingen hendelser der fengselsbetjenter eller andre ansatte har sett eller forsøkt å stanse et seksuelt overgrep. Noe som får oss til å konkludere at slike saker ikke rapporteres, eller at fangene ikke overvåkes skikkelig, skriver granskerne.

Men heller ikke de ansatte er trygge. I løpet av de to siste årene har det blitt rapportert om betjenter som er blitt knivstukket, slått, truet eller blitt sparket i hodet. Samtidig er også ansatte blitt arrestert for lovbrudd knyttet til narkotika og annen kriminalitet.

– Alabama er likegyldig

I rapporten får delstaten Alabama kraftig kritikk for å ikke ha tatt tak i de voldsomme problemene. «Alabama har med vilje vært likegyldig (..) og har unnlatt å korrigere feilene som gjør volden mulig.» står det å lese.

– Det er avskyelig. Nå har vi en enorm oppgave foran oss, sier senator Cam Ward, som leder tilsynskomiteen for fengsler i delstaten.

Statlige myndigheter sier fangebehandlingen er i strid med grunnloven, og har gitt Alabama 49 dager på seg for å svare med en plan. Hvis ikke vil myndighetene saksøke delstaten.

Bygger nye

Alabama har i dag 1.500 fengselsbetjenter. Ifølge rapporten er det minst 500 for få. I fengslene mangler det også brannalarmer og overvåkingskameraer.

I februar opplyste myndighetene i Alabama at de vil bygge tre store regionale fengsler som skal erstatte de fleste av de eksisterende. Svaret fra justisdepartementet er at det vil løse noe, men ikke problemene med vold, narkotika og underbemanning, for eksempel.

Nesten 2,2 millioner amerikanere sitter i fengsel. Det er et av de høyeste tallene i verden per innbygger, ifølge en rapport fra det amerikanske justisdepartementet fra 2018.