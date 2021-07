Skyting stanset baseballkamp i USA. Fire skadd.

– Vi trodde først at det var fyrverkeri. Så begynte folk å løpe og vi hørte flere skudd. Det forteller en ikke navngitt tilskuer til nyhetsbyrået Associated Press.

Den dramatiske situasjonen oppsto under en kamp på baseballstadion Nationals Park i Washington D.C. i USA i går kveld.

Kampen ble stanset og det oppsto full panikk blant tilskuerne som løp i dekning.

Etter noen minutter sendte hjemmelaget, Washington Nationals, ut en Twitter-melding om at skytingen pågikk utenfor stadion, og publikum ble bedt om å fjerne seg via to av utgangene.

Et tjuetall politibiler, ambulanser og brannbiler kom til baseballstadion, og et helikopter deltok i utrykningen, skriver nyhetsbyrået Associated Press.

Folk strømmer ut av baseballstadion Nationals Park etter skytingen i går kveld. Foto: BEN SHEPPARD / AFP

Gjengoppgjør

På en pressekonferanse i går kveld orienterte Ashan Benedict fra Metropolitan Police Department om det som var skjedd:

– Etterforskningen så langt tyder på at det var to biler innblandet i skytingen. En av bilene stanset ved stadion, og en annen kjørte opp på siden. Deretter begynte de som satt i bilene å skyte på hverandre, fortalte polititalsmannen.

Ifølge politiet ble fire personer skadd i skytingen – en av dem en tilfeldig forbipasserende. Ingen skal være livstruende skadd, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Etter skytingen forlot de to bilene stadion, og en dem ble senere funnet av politiet. Den andre leter vi fortsatt etter, sier polititalsmann Ashan Benedict.

Politiet holder vakt etter den dramatiske hendelsen på en baseballstadion i Washington D.C. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

To drept i Portland

I går ble det også meldt om fire ulike skyteepisoder i byen Portland i den amerikanske delstaten Oregon.

To mennesker ble drept og flere ble såret – noen av dem kritisk, ifølge Associated Press.

Det har vært en sterk økning i omfanget av våpenkriminalitet i byen de siste månedene, og byens ordfører, Ted Wheeler kaller utviklingen «en voldspandemi».

Det var omfattende opptøyer og voldsbruk i Portland etter drapet på George Floyd i Minneapolis i fjor sommer.