Skyting på Vestbreidda: Minst ti palestinarar skal vere drepne og nesten 100 såra

Israelske soldatar rykte onsdag igjen inn i Nablus på den okkuperte Vestbreidda onsdag morgon, der dei møtte væpna motstand.

Dei skal ha kome med fleire dusin panservogner og spesialstyrkar, ifølge avisa Al Jazeera.

Palestinske helsestyresmakter seier at 97 palestinarar blei såra, seks av dei kritisk, i kampane som følgde. Minst ti er drepne av israelske soldatar, melder AFP.

Ein talsperson for den israelske hæren opplyser til avisa Haaretz at soldatane jakta på to militante palestinarar.

Nesten 100 palestinarar skal vere skadde som følge av skyting i byen Nablus. Foto: ZAIN JAAFAR / AFP

Helsepersonell seier til Reuters at to militante palestinarar skal vere blant dei drepne.

I tillegg skal det vere ein 72 år gammal mann og ein 14 år gammal gut.

Den militante gruppa Islamsk jihad seier at eit hus der to av kommandantane deira heldt til blei omringa av israelske soldatar.

Omringa «gøymestad»

Dei israelske styrkane skal ha blokkert alle vegar inn i byen og omringa huset.

Desse var skulda for tidlegare skyteepisodar på Vestbreidda, og hadde leilegheita som «gøymestad» seier det israelske militæret.

Både barn og vaksne skal ha slått tilbake då israelske styrkar tok seg inn i Nablus. Foto: RANEEN SAWAFTA / Reuters

Fleire væpna personar skal ha blitt involverte i kampane som følgde. I byen laud det høge eksplosjonar, og uvæpna ungdommar skal ha kasta stein mot pansra personellkøyretøy.

Tidsstempla overvakingsvideo som New York Times har fått innsyn i, viser at minst to uvæpna palestinarar blir skotne på flukt vekk frå valden.

Det israelske militæret seier til avisa at dei undersøker denne videoen, og hevdar i eit separat utsegn å ha «nøytralisert» tre væpna personar.

– Ikkje starten på ein tredje intifada

Arild Schou er forskar på Universitetet i Sør-Aust Noreg, og har skrive doktorgrad om Israel-Palestina konflikten.

Han tolkar ikkje valdseskaleringa ein ser no som starten på ein tredje intifada, eller storskala opprør frå palestinsk side.

Arild Schou har skrive doktorgrad om intifada og er professor på Universitetet i Søraust-Noreg Foto: USN

– Den første intifadaen var ein låg-valdeleg intifada med brei oppslutning, og den andre intifadaen var på mange måtar ein ganske valdeleg intifada som førte til eit par tre krigar mellom Israel og Hamas, seier han til NRK.

– Eg trur det skal litt til for at ein eventuelt tredje intifada tek av, fordi Vestbreidda og Gaza-palestinarane er ekstremt splitta ideologisk og sjølvsagt geografisk.

Det som kjenneteikna den første intifadaen, seier Schou, var at ein såg ei kollektiv organisering begge stader, og at undergrunns-leiarskapet var nokså avansert.

Dette ser ein ikkje i dagens situasjon, korkje på Vestbreidda eller i Gaza, meiner han.

– Slik eg ser det, er det meir eit krampaktig opprør utan mål og meining. Det er altfor tidleg å seie om det kan bevege seg i retning av eit kollektivt opprør før ein ser noko organisering over tid.

– I dag er det meir splitting enn noko sinne, og lite politisk godteri i den andre enden dersom ein etablerer noko slikt.

Minst 57 palestinarar drepne hittil i år

Minst 57 palestinarar har hittil i år blitt drepne av israelske soldatar og folk som bur på Vestbreidda, seier det palestinske helsedepartementet ifølge Reuters.

Blant desse skal det vere fleire barn.

Minst 11 israelarar har også blitt drepne av palestinarar sidan året starta, inkludert sju i ei masseskyting 27. januar i Jerusalem. Dette var det dødelegaste angrepet på byen sidan 2008.

Desse skothola i ei metallplate blir vist fram etter kampane i Nablus. Foto: RANEEN SAWAFTA / Reuters

På Gaza-stripa seier ein talsperson for den militante gruppa Hamas at valden i området «har eskalert».

– Opposisjonen i Gaza observerer at fienden eskalerer dei kriminelle handlingane sine mot folket vårt på den okkuperte Vestbreidda, og tolmodet er i ferd med å renne ut, sa talsperson for den militante gruppa Abu Obeida.

Også Nabil Abu Rudeineh, talsperson for den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, har uttalt seg om angrepet.

– Vi fordømmer okkupasjonen sin aksjon i Nablus og vi krev ein slutt på angrepa som held fram mot folket vårt.