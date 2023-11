Skulle feire de russiske rakett- og artilleristyrkenes dag – så smalt det

Det skulle være et hyggelig avbrekk i en ellers grå og kald krigshverdag øst i Ukraina.

Soldater og offiserer fra den 810-brigaden i det russiske forsvaret hadde samlet seg i det som en gang var kulturhuset i den lille ukrainske landsbyen Kumatsjove.

Landsbyen ligger i den delen av Donetsk fylke som har vært kontrollert av russisk-støttede separatister helt siden 2014.

40 år gamle Polina Mensjikh er kjent som både som sanger og danser. Foto: Studio Portal

Hovedattraksjonen på arrangementet på det som er rakett- og artilleristyrkenes dag, var den russiske sangerinnen Polina Mensjikh.

Mensjikh hadde kommet ned fra Moskva spesielt for denne anledningen.

Ifølge russiske militærbloggere er det ikke første gangen hun har vist sin støtte til det som i Russland kalles spesialoperasjonen SVO.

Ukraina har langtrekkende raketter

Men ukrainsk etterretning må ha fått snusen i at noe skulle skje i Kumatsjove denne søndagen.

Selv om landsbyen i utgangspunktet ligger langt bak fronten, så hadde nok arrangøren feilberegnet kapasiteten som det ukrainske forsvaret nå har.

Kumatsjove ligger helt øst i Donbas-området i Ukraina, nær grensen til Russland

Ukraina har fått langtrekkende raketter av typen HIMARS og ATACMS fra USA, i tillegg til Storm Shadows-raketter fra Storbritannia.

Og midt under konserten til Mensjikh på søndag så smalt det. Det hele ble filmet av en av de tilstedeværende, før det hele gikk i svart.

Nå bekrefter også nyhetsbyrået Tass at Polina Mensjikh ble drept i det som bare beskrives som et ukrainsk angrep.

Polina Mensjikh like før lokalet hun opptrådte i ble truffet av en ukrainsk rakett. Foto: Screenshot

Mange drepte russiske soldater

Nyhetsbyrået Tass skriver at det nettopp var et angrep fra et ukrainsk HIMARS-batteri tilhørende den 27-artilleribrigaden i det ukrainske forsvaret som traff Kumatsjove.

Tass skriver ingen ting om at det var et militært arrangement Mensjikh deltok på.

Men flere russiske militærbloggere forteller at i tillegg til sangerinnen så ble også mange soldater drept i angrepet.

Ukrainske kilder skriver om minst 25 drepte soldater og minst 100 sårede.

Svar på russisk angrep

Fra ukrainsk side blir det hele beskrevet som et takk for sist, etter at en russisk rakett 4. november drepte 19 ukrainske soldater, som hadde samlet seg for å få utdelt medaljer.

Mens situasjonen langs den mer enn 1000 kilometer lange fronten i Ukraina har vært relativt stabil i lang tid, så ser det ut til at særlig Ukraina nå med hjelp av langtrekkende raketter fra blant annet USA, er i stand til å tvinge det russiske forsvaret til å trekke posisjoner bak fronten tilbake.

Angrepet på en helikopterbase i Berdjansk gjorde at det russiske luftforsvaret nå må operere mye lenger fra frontlinjen. Russland skal også ha trukket tilbake mange av marinefartøyene fra Azovhavet og Krym-halvøyen.