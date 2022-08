Skuespiller Olivia Newton-John (73) er død

Olivia Newton-John skal ha sovnet stille inn i hjemmet sitt i California i USA, ifølge ektemannen John Easterling. Familie og venner skal ha vært der sammen med henne.

På Instagram sier ektemannen at hun har vært et symbol på triumfer og håp i over 30 år, og roser henne for åpenheten rundt brystkreften.

Newton-John etterlater seg også en voksen datter.

I «Grease» fra 1978 forelsker tøffe Danny, spilt av John Travolta, seg i skoleflinke Sandy, spilt av Olivia Newton-John. Foto: AP

Skuespilleren har hatt brystkreft i over 30 år, men det er ikke bekreftet hva som er årsaken til hennes død.

Newton-John fikk påvist brystkreft for første gang i 1992, men ble erklært frisk. Kreften kom tilbake i 2013, da Newton-John undergikk ny behandling, før den dukket opp igjen 2017. Da hadde den spredt seg til skjelettet.

Travolta: – Du gjorde livet vårt så mye bedre

Skuespiller John Travolta kommenterer nyheten om hennes dødsfall på Instagram-kontoen sin.

– Min kjære Olivia, du gjorde livet vårt så mye bedre. Din innflytelse var utrolig. Jeg elsker deg så mye, skriver han.

Foto: Skjermbilde fra Instagram, tatt 08.08.22 kl. 22.05.

Newton-John og Travolta spilte sammen i «Grease» som Sandy og Danny, et par som hadde en sommerflørt.

– Vi ser deg senere, og vi kommer alle være sammen igjen. Din fra det øyeblikket jeg så deg og for alltid! Din Danny, din John!

Også skuespiller og sanger Barbra Streisand sørger over dødsfallet.

– Hun var for ung til å forlate denne verdenen. Måtte hun hvile i fred, skriver hun på Instagram.

Vant fire Grammys

Olivia Newton-John var født i Storbritannia, men vokste opp i Australia. Hun har vunnet fire Grammy-priser for musikken sin.

Fra «Grease»-musikalen ble låtene «You're The One That I Want» og «Summer Night» enormt populære.

Etter «Grease» spilte hun i musikalen «Xanadu» i 1980. Hennes største låt som soloartist er «Physical».