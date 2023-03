– Byen vår brant, livene våre brant. Dyrene våre var der og ingen kan fortelle oss noe som helst, sier Antonio Zarzoso til Reuters.

24-åringen ble tvunget bort fra landsbyen Puebla de Arenoso av skogbrannen som i flere dager har herjet utenfor Valencia øst i Spania.

Til sammen er rundt 1700 mennesker tvunget bort fra hjemmene sine av brannene i Valencia- og Aragon-regionene.

– Vi fikk beskjed om å forlate hjemmene så fort som mulig. VI tok med oss pysjamasen og det var det, sier en eldre kvinne til RTVE.

Over 500 brannmenn kjemper nå mot flammene med hjelp av 20 fly og helikoptre. Søndag formiddag advarte myndighetene folk om å holde seg unna brannområdene og ikke hindre brannmannskapene.

40 km² er blitt tatt av flammene i brannen utenfor Valencia. Foto: Lorena Sopena / AP

Over 30 grader

Brannene kommer etter at det har vært uvanlig varmt for årstiden.

I Valencia viste gradestokken 30 grader søndag. Til uken blir det litt mildere noen grader, men fredag melder Yr om 33 grader. Selv om det fortsatt er mars måned.

Presidenten i Valencia-regionen, Ximo Puig, sier at sommervarmen har gjort brannene mer «glupske».

AFP skriver at brannmannskapene sier at brannene ser ut som typiske sommerbranner, ikke noe man ser i slutten av mars.

– Brannene så tidlig på året er et nytt bevis på klimakrisen som menneskeheten lever i, sier den spanske statsministeren Pedro Ssnchez.

Svartbrente trær står rett utenfor landsbyen Fuente de la Reina og viser hvor nær flammene kom. Foto: LORENA SOPENA / Reuters

Tørr vinter

Store deler av Sørvest-Europa har opplevd en uvanlig tørr vinter. Det har ført til at jordsmonnet mange steder er uvanlig tørt for årstiden.

Frankrike har opplevd sin tørreste vinter på 64 år. I Hostens sørvest i landet er det fortsatt liv i glørne etter en brann som startet for åtte måneder siden, skriver Reuters.

I skogen sør for Bordeaux siver hvit røyk opp fra bakken. – Det har brent siden midten av juli, sier Guillaume Carnir fra Det franske skogvesenet (ONF).

– Vi har ikke noe klart svar på hvordan vil skal slukke, legger Carnir til.

Vannstanden i et reservoar i Catalonia er så lav at kirken San Roman de Sau var synlig 15. mars i år. Vanligvis er kirken dekket av vann, men nå er det bare 10 prosent av vannet det skal være der. Foto: NACHO DOCE / Reuters

Tidenes verste sommer

Røyken som siver opp fra bakken er en rest fra sommeren 2022, den verste brannsommeren Europa har opplevd.

Bare i Spania ble over 3000 km² tatt av flammene i fjor. Det over fire ganger så mye som i et normalår, ifølge European Forest Fire Information System (EFFIS).

Nå frykter myndighetene i flere land at det skal bli enda verre i år.

Spania er inne i en tørkeperiode som så langt har vart i tre år. Om landet var tørt i fjor, er det enda tørrere i år.

Selv om det bare er mars, er innbyggerne i enkelte områder bedt om å spare vann, skriver Reuters.

Bunnen i Sau-reservoaret nord for Barcelona 20. mars i år. Innbyggerne i Catalonia har fått beskjed om å redusere vannbruken med 8 prosent. Industrien må kutte med 15 prosent og landbruket må bruke 40 prosent mindre vann. Foto: Emilio Morenatti / AP

Varsler tørt og varmt fremover

Den spanske værvarslingen AEMET sier at utsiktene fremover tyder på at det blir varmt og tørt.

Talsperson for AEMET, Ruben del Campo, viser til klimaendringene når han skal forklare det som skjer.

– Hetebølgene i dette geografiske området av planeter kommer oftere og øker mer enn i andre områder, sier del Campo.

Nå frykter han og andre spanjoler at årets sommer skal bringe enda flere branner enn fjorårets marerittsommer.