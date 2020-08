Skip har brukket i to – kaptein er arrestert

Flere tusen frivillige kjemper mot klokka for å hindre oljekatastrofen å eskalere ytterligere etter at et japansk fraktskip grunnstøtte ved korallrevet utenfor Mauritius 25. juli.

Om lag 1000 tonn av skipets 4000 tonn drivstoff olje har så langt lekket ut av det japanske skipet. Hendelsen beskrives som en miljøkatastrofe. Utslippet truer blant annet et vernet havområde med laguner, koraller, mangroveskoger, fisk, krabber og en rekke truede arter.

– Vi ser død fisk og krabber og sjøfugl dekket i olje. Langt fra alle kan reddes, sier Vikash Tatayah, direktør ved Mauritius Wildlife Foundation til nyhetsbyrået Reuters.



Nektes kausjon

Kapteinen på frakteskipet MV Wakashio er pågrepet og siktet for å ikke ha navigert skipet på en forsvarlig måte. Et lovbrudd i henhold til de maritime lovene i landet. Kapteinen nektes også midlertidig løslatelse mot kausjon. Foto: RISHI ETWAROO / AFP

Kapteinen på skipet er arrestert og siktet for brudd på de maritime lovene som krever at skip navigeres på sikkert vis. Han nektes også midlertidig løslatelse mot kausjon.

Myndighetene etterforsker nå selve årsaken til grunnstøttingen.

Ifølge BBC har mannskapet på skipet fortalt politiet at det skal ha vært en bursdagsfest på skipet den dagen det grunnstøtte. En annen teori skal ifølge lokale medier være at skipet navigerte nær kysten for å få WIFI-signal.

Oljesøl og en brukt gummihanske på en strand i Mahebourg på Mauritius etter oljeutslippet fra det grunnstøtte frakteskipet Foto: Beekash Roopun

Katastrofale følger

Frykten for at katastrofen vil bre seg ytterligere ble forsterket da skipet brakk i to i helgen.

Nå jobbes det på spreng med å få pumpet ut den gjenværende oljen fra lasteskipet «Wakashio» før det lekker i havet.

Flere tusen jobber på spreng for å redusere skadene etter oljesølet. Japan og FN bidrar også med eksperter. Foto: BEEKASH ROOPUN

Eksperter tror konsekvensene av katastrofen kan vare i flere tiår. Det kan ifølge NBC News ramme landets 1,3 millioner innbyggere hardt. Turistene som står for 11 prosent av landets bruttonasjonalprodukt, kommer for bade i det turkise vannet, nyte de hvite strendene å se korallene. Det kan de nå se langt etter.

For det sårbare økosystemet med stort biologisk mangfold er oljesølet drepende. Korallrev blekner og dør om man ikke får vekk oljesølet. Forsvinner korallene ødelegges fiskenes miljø, og fiskerne kan se langt etter fangsten sin.

Frivillige som hjalp til med å fjerne oljen i starten har også blitt rammet.

– Mange innbyggere dro ut på sjøen for å hjelpe til med å fjerne oljen uten å ta nødvendige forholdsregler. Enkelte av dem ligger nå på sykehus med pusteproblemer fordi de har pustet inn oljen. Nå har informasjonen spredd seg og vi tar alle forholdsregler. Det sier Jacqueline Sauzier, president i Mauritius Marine Conservation Society til nyhetsbyrået AP.

Bilder tatt fra lufta viser klart hvor stor katastrofen er, med et enormt oljeflak i det turkise vannet rundt skipet

Regjering under press

Statsminister Pravind Jugnauth sier utslippet er en nasjonal katastrofe. Samtidig er regjeringen under press og må forklare hvorfor den ikke satte i gang tiltak umiddelbart etter forliset 25. juli. Lekkasjene oppsto først etter at skipet hadde ligget to uker i fjæra og blitt utsatt for bølgene som slår inn fra Indiahavet.

Ifølge statsministeren vil myndighetene kreve erstatning fra japanske Nagashiki Shipping.

Japan har sendt et team med eksperter på oljesøl for å bidra i oppryddingen langs kysten av Mauritius. De skal blant annet vurdere skader på korallrev som er tilsølt av olje. Foto: FABIEN DUBESSAY / AFP

Det jobbes nå med å få slept vekk baugen av skipet. Lavvann har så langt gjort operasjonen krevende. I mellomtiden forsøker ekspert å finne ut hvordan den skal få løsnet akterenden som ligger godt fast på korallrevet.